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    Игра в Минске получится результативной?

    «Динамо» Минск — «Авангард». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 3 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Минск Прогнозы на Авангард
    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Авангард»
    «Динамо» Минск
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Минск будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «Минск Арене» 3 января. Начало встречи — в 17:10 мск. Прогноз на «Динамо» Минск — «Авангард».
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    Хоккей. КХЛ 03 Января 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.90
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    «Динамо» Минск

    Белорусская команда в таблице Западной конференции опустилась на седьмую позицию. За 39 матчей она набрала 45 зачетных баллов.

    В последнее время дела у минского «Динамо» складываются не лучшим образом. В пяти встречах из семи недавних «зубры» проиграли.

    Все прогнозы на КХЛ

    В двух матчах подопечные Крэйга Вудкрофта влетели «Динамо» Москва (2:3) и «Ак Барсу» (2:7). А 13 декабря белорусы хлопнули «Куньлунь» (2:2, 2:1).

    В 20-х числах декабря «Динамо» Минск потерпело поражения от «Салавата Юлаева» (3:8) и «Металлурга» Мг (2:3), а также победило «Динамо» Рига в овертайме (3:2) и уступило «Нефтехимику» (4:5).

    «Авангард»

    Омский клуб в регулярном сезоне провел на данный момент 40 поединков. За все это время он набрал 55 очков, благодаря чему занял второе место в таблице Востока.

    Но в последних своих играх «Авангард» был неубедителен. В семи встречах «ястребы» уступили пять раз. Перед началом Евротура омичи влетели ЦСКА (1:4) и «Витязю» (3:4).

    А после паузы на матчи сборных «Авангард» разгромил «Куньлунь» (5:1). Но позже подопечные Боба Хартли проиграли «Барысу» (1:3) и «Спартаку» в овертайме (2:3).

    Далее в Балашихе «ястребы» разобрались с «Трактором» (5:3), а последняя встреча 2020-го завершилась для «Авангарда» поражением от «Куньлуня» в серии буллитов (3:3, 1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Минск в этом поединке букмекеры предлагают поставить за 3.84, на ничью — за 4.44, а на победу «Авангарда» — за 1.76.

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    К первому матчу 2021-го года обе команды подходят не в лучшей форме. На коллектив из Минска их неудачи влияют жестко, из-за чего он опускается в таблице.

    В очных встречах эти соперники не всегда играют результативно. В пяти последних поединках только раз было забито больше 5 шайб. Не стоит ожидать голевой рубки и сейчас. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 с коэффициентом 1.66. 0

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