Финляндия U20 — Швеция U20. Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 2 января 2021 года

В рамках четвертьфинала Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии 2 января сыграет с командой Швеции. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 23:30 мск. Прогноз на Финляндия U20 — Швеция U20.

Финляндия

Финская сборная за четыре матча группового раунда сумела набрать 9 очков, благодаря чему в таблице она финишировала второй, уступив 3 балла Канаде.

Первая победа прилетела в копилку Финляндии 26 декабря в поединке с Германией. Тогда подопечные Антти Пеннанена не дали сотворить немцам камбэк и одержали верх с разницей в 2 гола — 5:3.

В своем следующем матче «львятам» было проще. Без сильного сопротивления со стороны Швейцарии Финляндия сумела добыть волевую победу — 4:1.

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Ну а самым легким соперником для финнов оказалась Словакия, которую подопечные Пеннанена разгромили — 6:0. В последней встрече «львы» уступили Канаде — 1:4.

Швеция

В группе B шведы финишировали третьими. За 4 игры они заработали 7 зачетных баллов, отстав от России на 1 пункт, а от Штатов — на 2.

В дебютной встрече Швеция сразилась с Чехией. Пропустив первыми, «три короны» не испугались лидерства соперников и в итоге набили чехам полную сетку — 7:1.

Вторым оппонентом Швеции на МЧМ оказалась Австрия. В том поединке команда Йоэля Роннмарка без особого сопротивления добыла разгромную победу (4:0).

А вот в играх с тяжеловесами у Шведов не сложилось. Сперва «три короны» уступили России в дополнительное время (3:4), а затем проиграли США (0:4).

Прогноз и ставка

Победа Финляндии в этой встрече оценивается в 2.63, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу Швеции — 2.34.

В битве за полуфинал сыграют между собой равные команды. Шведы в более сложной группе смогли достойно себя проявить и закрепили за собой третье место, а финны уверенно закончили тот раунд вторыми.

Но против Швеции Финляндия выступает не очень удачно. В десяти последних очных поединках разной степени важности «львята» выиграли всего дважды. Скорее всего, эта негативная тенденция продолжится. Наши прогноз и ставка — победа Швеции в матче за 1.78. 0