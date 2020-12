Дожали! Россия закончила великую серию шведов

«Матч со Шведами был развилкой для российской команды. Проигрывают — могут занять четвертое место, а там и условные финны в роли соперников по четвертьфиналу не за горами. Побеждают — гарантированно выигрывают группу и выходят на словаков. Все просто. Да только обыграть шведов на групповом этапе не удавалось никому с 2006 года. А без Егора Чинахова, который накануне получил травму и не смог восстановиться, проделать подобный трюк было еще сложнее. Тем не менее, начали наши парни очень бодро. Даже забили! В первой смене! Да только Василий Подколзин перед броском Родиона Амирова откровенно воткнулся в шведского вратаря. Блокировка.

До досрочной победы в группе наши парни не дотерпели всего минуту. Шведы сначала угодили в перекладину, потом, сняв вратаря, все-таки сравняли счет. Да, шайба влетела в ворота Аскарова после обидного рикошета, но кто об этом вспомнит?

Vasily Podkolzin ( #Canucks ) cuts to the net and Rodion Amirov ( #LeafsForever ) scores on the rebound! 37 seconds in, 1-0 to Russia! #WorldJuniors pic.twitter.com/laEWodJtDe

Команды были достойны друг друга и в равной степени не заслужили поражения в основное время. Ну а верхом драматизма стало удаление Костамара и победный гол Хуснутдинова за шесть секунд до сирены! Удивительная победа сборной России, которая прервала не менее удивительную победную серию шведов. До встречи с командой Ларионова они не проигрывали в группе на МЧМ 14 лет и 54 матча», — автор Sport24 Дмитрий Ерыкалов отметил высокий уровень обоих сборных.

«Наклёвывалась красивая история, но шведы неспроста уже 14 лет никому не проигрывают в группе. У скандинавской команды несгибаемый характер, и "тре крунур" в очередной раз это доказали. За две минуты до конца основного времени шведы заменили вратаря шестым полевым и довольно спокойно отыгрались. Под бросок Хольца подставился Ноэль Гунлер на пятачке, и с этим рикошетом Аскаров не справился. 3:3, овертайм!

Дополнительная пятиминутка уже катилась к своему завершению, когда Арвид Костмар схватил удаление. Нашей команде оставалось лишь 24 секунды на реализацию лишнего, но россияне успели забить очередной гол в большинстве! Как же вовремя заработал этот компонент. Автором победной шайбы стал Марат Хуснутдинов, наш ведущий центрфорвард, здорово отработавший на шведском пятачке.

4:3 в овертайме, победа нашей сборной. Подопечные Игоря Ларионова прервали сумасшедшую серию побед шведской сборной на групповом этапе МЧМ и гарантировали себе как минимум второе место по итогам предварительного раунда», — восхищен игрой россиян корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Казалось, что Россия дожмет соперника и гарантирует себе первое место в группе победой в основное время, но на последних минутах шведы выпустили шестого полевого игрока и добились своего. Хольц попал в Гюнлера, стоявшего на пятаке, и шайба влетела в ворота.

В итоге россияне все-таки смогли прервать невероятную серию шведов, не проигрывавших на групповых этапах МЧМ 14 лет. В овертайме Хуснутдинов оказался первым на добивании и принес команде победу.

Have yourself game, Kirill Kirsanov! Post and in on the powerplay, 3-2 to the Russians! Nice screen by Marat Khusnutdinov.#WorldJuniors pic.twitter.com/yDK7FQOSZR