Дожали! Россия закончила великую серию шведов

Россия в заключительном для себя матче на групповом этапе молодежного чемпионата мира обыграла Швецию. Основное время закончилось со счетом 3:3. В овертайме победу россиянам принес гол Марата Хуснутдинова.

Шведы наехали на наших и проиграли в группе МЧМ впервые за 14 лет

«Матч со Шведами был развилкой для российской команды. Проигрывают — могут занять четвертое место, а там и условные финны в роли соперников по четвертьфиналу не за горами. Побеждают — гарантированно выигрывают группу и выходят на словаков. Все просто. Да только обыграть шведов на групповом этапе не удавалось никому с 2006 года. А без Егора Чинахова, который накануне получил травму и не смог восстановиться, проделать подобный трюк было еще сложнее. Тем не менее, начали наши парни очень бодро. Даже забили! В первой смене! Да только Василий Подколзин перед броском Родиона Амирова откровенно воткнулся в шведского вратаря. Блокировка.

До досрочной победы в группе наши парни не дотерпели всего минуту. Шведы сначала угодили в перекладину, потом, сняв вратаря, все-таки сравняли счет. Да, шайба влетела в ворота Аскарова после обидного рикошета, но кто об этом вспомнит?

Vasily Podkolzin (#Canucks) cuts to the net and Rodion Amirov (#LeafsForever) scores on the rebound! 37 seconds in, 1-0 to Russia! #WorldJuniors pic.twitter.com/laEWodJtDe — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 31, 2020

Команды были достойны друг друга и в равной степени не заслужили поражения в основное время. Ну а верхом драматизма стало удаление Костамара и победный гол Хуснутдинова за шесть секунд до сирены! Удивительная победа сборной России, которая прервала не менее удивительную победную серию шведов. До встречи с командой Ларионова они не проигрывали в группе на МЧМ 14 лет и 54 матча», — автор Sport24 Дмитрий Ерыкалов отметил высокий уровень обоих сборных.

У нашей сборной вовремя заработало большинство и проснулись лидеры

«Наклёвывалась красивая история, но шведы неспроста уже 14 лет никому не проигрывают в группе. У скандинавской команды несгибаемый характер, и "тре крунур" в очередной раз это доказали. За две минуты до конца основного времени шведы заменили вратаря шестым полевым и довольно спокойно отыгрались. Под бросок Хольца подставился Ноэль Гунлер на пятачке, и с этим рикошетом Аскаров не справился. 3:3, овертайм!

Дополнительная пятиминутка уже катилась к своему завершению, когда Арвид Костмар схватил удаление. Нашей команде оставалось лишь 24 секунды на реализацию лишнего, но россияне успели забить очередной гол в большинстве! Как же вовремя заработал этот компонент. Автором победной шайбы стал Марат Хуснутдинов, наш ведущий центрфорвард, здорово отработавший на шведском пятачке.

4:3 в овертайме, победа нашей сборной. Подопечные Игоря Ларионова прервали сумасшедшую серию побед шведской сборной на групповом этапе МЧМ и гарантировали себе как минимум второе место по итогам предварительного раунда», — восхищен игрой россиян корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Россия прервала величайшую победную серию шведов

«Казалось, что Россия дожмет соперника и гарантирует себе первое место в группе победой в основное время, но на последних минутах шведы выпустили шестого полевого игрока и добились своего. Хольц попал в Гюнлера, стоявшего на пятаке, и шайба влетела в ворота.

Фрагмент матча fhr.ru

В итоге россияне все-таки смогли прервать невероятную серию шведов, не проигрывавших на групповых этапах МЧМ 14 лет. В овертайме Хуснутдинов оказался первым на добивании и принес команде победу.

Have yourself game, Kirill Kirsanov! Post and in on the powerplay, 3-2 to the Russians! Nice screen by Marat Khusnutdinov.#WorldJuniors pic.twitter.com/yDK7FQOSZR — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 31, 2020

Пока российская молодежка вышла на первое место, но итоговая позиция команды на групповом этапе будет зависеть от матча США — Швеция, который пройдет в новогоднюю ночь. Заключительный матч в группе внушает оптимизм, но кажется, что нам пора запастись сердечными каплями — молодежка в своем классическом стиле не ищет легких путей и сама создает себе проблемы на ровном месте», — заявил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, что игра сборной России внушает оптимизм.

Выдали потрясающий матч против топовых шведов

«Наше четвертое звено — просто чудо. Наши защитники. Абрамов. Афанасьев. Слушайте, да все.

По большинству: приятно, когда в таких ключевых матчах ребята забивают. В плане овертайма мы понимаем потенциал каждого игрока, обсудили пары нападающих, которые могут сделать результат. Овертайм показал, насколько терпение, мастерство и талант могут решать исход встречи. Этот опыт нам очень поможет Игорь Ларионов, главный тренер молодежной сборной России

Отдельная гордость: мы до самого конца не изменили стилю. Мы верили в себя и не отбрасывались, и отдавали острые передачи, и шли в обводку на 2-3 игроков, и не боялись проиграть. Помните, это ведь Ларионов говорил еще в прошлом году: "Кто боится ошибиться, тот проиграет". Сегодня мы не боялись ошибок и поражения — мы играли в хоккей и поэтому срезали самую выдающуюся серию побед в истории МЧМ.

Сегодня в матче было много героев. В нем правда было все — не только качество, но и драма. В нем, как и во всех хороших матчах было ощущение, что все — мы победили. Потом: "все, мы проиграли". В этом матче было много всего.

Но главное — в нем была команда. МЧМ — это путь. Это развитие. Это история взросления. И сегодня — Команда родилась» — выделил четвертое звено россиян автор Sports Никита Петухов.

Россия победила Швецию и выйдет на немцев или словаков

«Сборная России завершила групповой этап МЧМ, победив в овертайме команду Швеции — 4:3. Команда Игоря Ларионова набрала после четырех матчей 8 очков и гарантировала себе место не ниже второго. Окончательно расклад в группе определится после встречи США — Швеция, которая будет сыграна 1 января. В четвертьфинале россияне сыграют либо с немцами, либо со словаками.

Мне кажется, мы выходим на очень хороший уровень функциональной и технической подготовки. Убежден, что если бы не эти удаления, которые остановили нашу агрессию и атаку, то мы бы имели совершенно другую картину и преимущество. Мощно начали, выигрывали все единоборства — команда была на полном ходу. Мне был интересен не результат, а сможем ли мы всю игру держать такой темп и сможет ли его выдержать соперник. Очевидно, что мы набираем форму и любому сопернику в третьем периоде будет очень тяжело с нами играть. Надеюсь, тренерский штаб подчистит моменты с удалениями, потому что 5 на 5 мы способны с кем угодно показывать достойную и качественную игру Юрий Новиков, заслуженный тренер России

Наша молодежка ударно провела первый период, который стал, пожалуй, лучшим на турнире. Россияне имели ощутимое преимущество, много атаковали и наиграли явно на большее, чем счет 2:1. Шведы использовали едва ли не единственный свой момент в стартовой 20-минутке, когда Хольца оставили в одиночестве на пятачке ворот Аскарова. У нас отличились Афанасьев и Амиров. Еще одну шайбу форварда "Салавата Юлаева" на первой минуте не засчитали арбитры после просмотра, зафиксировав помеху вратарю. Хотя момент, как показалось, был спорный. Нашего нападающего подталкивал соперник.

Судьи вышли на первый план после перерыва. Четыре подряд удаления у сборной России в игре равных команд наводят на размышления. Особенно удручающим был момент с наказанием Абрамова. На повторе видно, как швед заблокировал клюшку нашего игрока после вбрасывания, а после незначительного контакта со стороны россиянина картинно упал.

Второй период мы проиграли в третьем матче подряд. А в заключительном отрезке едва не добыли победу в основное время, что обеспечивало бы первое место в группе. "Тре Крунур" сравняли счет за минуту до сирены при игре "6 на 5", причем с помощью рикошета. Российская команда вырвала победу после броска Хуснутдинова за 6 секунд до конца овертайма, третий раз за матч реализовав большинство», — передал ход поединка автор «Советского Спорта» Дмитрий Кузнецев.

Как минимум второе место в группе

«Подопечные Игоря Ларионова заранее решили вопрос с выходом в плей-офф, обыграв США (5:3) и Австрию (7:1). При этом в матче второго тура российские хоккеисты неожиданно уступили Чехии (0:2).

Сборная России fhr.ru

Тем не менее победа в поединке с 'Тре крунур' могла помочь России избежать на стадии 1/4 финала встречи с Канадой или Финляндией. Так что к матчу нельзя было относиться как к товарищескому. Стоит отметить, что шведы до отчетного поединка не проигрывали на групповых этапах МЧМ 14 лет. На текущем турнире шведы обыграли Чехию (7:1) и Австрию (4:0).

Шведы заменили вратаря на шестого полевого игрока за две минуты до сирены. Ровно за минуту до конца основного времени Ноэль Гунлер сумел сравнять счет, и матч перешел в овертайм. За 25 секунд до конца дополнительного времени Россия получила возможность поиграть в большинстве. Этого времени хватило, чтобы Хуснутдинов забросил победную шайбу на добивании после броска Амирова. Россияне выиграли со счетом 4:3 (ОТ). Серия Швеции из 54 матчей без поражений на групповых этапах МЧМ прервалась» — говорится в материале «Газета.ру».

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