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    Сан-Хосе Эрткуэйкс — Нью-Йорк Ред Буллз. Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, МЛС, 6 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Нью-Йорк Ред Буллз»
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    Эрик Шупо-Мотинг
    6 июля в 21-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Сан-Хосе Эрткуэйкс» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Нью-Йорк Ред Буллз», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 06 Июля 2025 года

    Сан-Хосе Эрткуэйкс

  • Сан-Хосе
    •  Сан-Хосе Эрткуэйкс 05:30 Нью-Йорк Ред Буллс

    Нью-Йорк Ред Буллс

  • Гаррисон
    •

    «Сан-Хосе Эрткуэйкс»

    Турнирное положение: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» проводит относительно продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы своей конференции.

    При этом «Сан-Хосе Эрткуэйкс» набрал 27 очков в 20 поединках МЛС. А вот отличились игроки команды 40 результативными ударами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Сан-Хосе Эрткуэйкс» не смог одолеть «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Далласу» (4:2). А вот поединок с «Портленд Тимберс» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Сан-Хосе Эрткуэйкс» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» нынче находится на эмоциональном подъеме. Команда не уступила в трех своих последних поединках.

    Причем «Сан-Хосе Эрткуэйкс» традиционно неудачно противостоит «Нью-Йорк Ред Буллз». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Эрткуэйкс» намерены закрепиться в первой семерке.

    «Нью-Йорк Ред Буллз»

    Турнирное положение: «Нью-Йорк Ред Буллз» относительно преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Нью-Йорк Ред Буллз» в 20 матчах чемпионата набрал 29 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела не столь продуктивно. «Нью-Йорк Ред Буллз» не сумел переиграть «Миннесоту» (2:2).

    До того команда подписала мировую с «Торонто» (1:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Остина» (1:2).

    При этом «Нью-Йорк Ред Буллз» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Нью-Йорк Ред Буллз» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 32 мяча в 20 поединках МЛС.

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    При этом «Нью-Йорк Ред Буллз» победил всего в 8 матчах чемпионата. А вот гандикап от 10 позиции составляет всего четыре очка.

    Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот в случае победы она поднимется в первую семерку.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается извлечь максимум из контратак.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк Ред Буллз» не побеждает 3 матча кряду

    • «Сан-Хосе Эрткуэйкс» не уступил в 3 своих последних поединках

    • «Сан-Хосе Эрткуэйкс» в среднем забивает аккурат 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 3.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.49 и 2.36.

    Прогноз: «Эрткуэйкс» нынче выглядят симпатичнее оппонента, и наверняка будут активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «быки» находятся не в лучших кондициях.

    Ставка: Победа «Сан-Хосе Эрткуэйкс» за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.36

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сан-Хосе Эрткуэйкс — Нью-Йорк Ред Буллз?

    Матч Сан-Хосе Эрткуэйкс — Нью-Йорк Ред Буллз состоится 06 июля 2025 года в 05:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сан-Хосе Эрткуэйкс — Нью-Йорк Ред Буллз?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сан-Хосе Эрткуэйкс — Нью-Йорк Ред Буллз?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.01.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сан-Хосе Эрткуэйкс — Нью-Йорк Ред Буллз?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сан-Хосе Эрткуэйкс — Нью-Йорк Ред Буллз?

    Коэффициенты букмекеров: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 3.45.

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