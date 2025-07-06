Сан-Хосе Эрткуэйкс — Нью-Йорк Ред Буллз. Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, МЛС, 6 июля 2025 года

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Нью-Йорк Ред Буллс
«Сан-Хосе Эрткуэйкс»
Турнирное положение: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» проводит относительно продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы своей конференции.
При этом «Сан-Хосе Эрткуэйкс» набрал 27 очков в 20 поединках МЛС. А вот отличились игроки команды 40 результативными ударами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Сан-Хосе Эрткуэйкс» не смог одолеть «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Далласу» (4:2). А вот поединок с «Портленд Тимберс» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Сан-Хосе Эрткуэйкс» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» нынче находится на эмоциональном подъеме. Команда не уступила в трех своих последних поединках.
Причем «Сан-Хосе Эрткуэйкс» традиционно неудачно противостоит «Нью-Йорк Ред Буллз». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Эрткуэйкс» намерены закрепиться в первой семерке.
«Нью-Йорк Ред Буллз»
Турнирное положение: «Нью-Йорк Ред Буллз» относительно преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Нью-Йорк Ред Буллз» в 20 матчах чемпионата набрал 29 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 24 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела не столь продуктивно. «Нью-Йорк Ред Буллз» не сумел переиграть «Миннесоту» (2:2).
До того команда подписала мировую с «Торонто» (1:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Остина» (1:2).
При этом «Нью-Йорк Ред Буллз» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Нью-Йорк Ред Буллз» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 32 мяча в 20 поединках МЛС.
При этом «Нью-Йорк Ред Буллз» победил всего в 8 матчах чемпионата. А вот гандикап от 10 позиции составляет всего четыре очка.
Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот в случае победы она поднимется в первую семерку.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается извлечь максимум из контратак.
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк Ред Буллз» не побеждает 3 матча кряду
- «Сан-Хосе Эрткуэйкс» не уступил в 3 своих последних поединках
- «Сан-Хосе Эрткуэйкс» в среднем забивает аккурат 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 3.45.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.49 и 2.36.
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Прогноз: «Эрткуэйкс» нынче выглядят симпатичнее оппонента, и наверняка будут активно атаковать.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «быки» находятся не в лучших кондициях.
Ставка: Победа «Сан-Хосе Эрткуэйкс» за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.36