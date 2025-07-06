Портленд Тимберс — Нью-Инглэнд Революшн: прогноз на матч чемпионата США со ставкой за 3.80

«Портленд Тимберс» встретится с «Нью-Инглэнд Революшн» в матче чемпионата США. Поединок пройдет 6 июля и начнется в 05:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Портленд Тимберс» — «Нью-Инглэнд Революшн», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Портленд Тимберс»

Турнирное положение: Команда располагается на 4-й позиции на Западе с 30-ю баллами в копилке. «Портленд» отстает от топ-3 в конференции на 4 очка, имея игру в запасе.

Помимо этого, команда довольно неплохо выступает и на своем поле, набрав 19 очков из 30-и возможных. «Портленд» занимает по этому показателю 5-е место на Западе.

Последние матчи: В прошлом поединке чемпионата США команда крупно проиграла «Торонто» со счетом 0:3, пропуская голы в каждом тайме. До этого «Портленд» поделил очки с «Сан-Хосе» (1:1).

В последних 5-и встречах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот отрезок «Портленд Тимберс» обыгрывал «Сент-Луис Сити» (2:1) и «Колорадо Рэпидс» (2:1), а также проиграл «Орландо Сити» (0:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Фори (перебор желтых карточек), Антони, Ласситер и Родригес (у всех — травмы).

Состояние команды: «Портленд» старается держать высокий уровень, команда побеждает чаще, чем теряет очки, но до лидерства в конференции еще далековато — 9 очков.

Интересно, что в последних 5-и очных встречах «Портленд» 4 раза сыграл вничью с «Нью-Инглэнд Революшн». Получится ли на сей раз у «Тимберса» победить? Большой вопрос...

«Нью-Инглэнд Революшн»

Турнирное положение: Команда занимает 11-е место в таблице Востока с 24 очками в активе после 18-и встреч. «Нью-Инглэнд» отстает от зоны плей-офф на 4 балла, имея на одну игру больше.

Стоит отметить, что команда выступает гораздо лучше на чужом поле, нежели дома. В гостях «Нью-Инглэнд» набрал 16 очков из 30-и возможных, занимая по этому показателю 5-е место на Востоке.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда сыграла вничью с «Колорадо Рэпидс» (3:3), совершив камбэк с 0:3. Матчем ранее «Нью-Инглэнд» уступил «Нэшвиллу» со счетом 2:3.

В последних 5-и матчах команда обыграла только «Монреаль» (3:0), а также по 2 раза сыграла вничью и проиграла. За этот отрезок «Нью-Инглэнд» также проиграл «Цинциннати» (0:1) и сыграл вничью с «ДС Юнайтед» (1:1).

У «Нью-Инглэнд» пустой список травмированных игроков.

Состояние команды: До этого «Нью-Инглэнд» уже выдавал победную серию, но сейчас команда пробуксовывает. Для того, чтобы вернуться в гонку за плей-офф необходимо снова побеждать.

У команды отличная оборона, пропустившая всего 21 гол за 18 встреч, но результативность нужно прибавлять, ведь 24 забитых мяча — далеко не самый лучший показатель.

Статистика для ставок

«Портленд» не проигрывает на своем поле на протяжении 9-и матчей подряд

«Нью-Инглэнд», в свою очередь, не проигрывает в гостях на протяжении 8-и встреч

В последних 5-и очных встречах команды 4 раза сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Портленд Тимберс» — 2.00, победа «Нью-Инглэнд Революшн» — 3.50, ничья — за 3.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.25 сооветственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды вновь сыграют вничью. «Нью-Инглэнд» отлично действует на чужом поле.

Ставка: Ничья за 3.80.

Прогноз: В 1-м тайме гости точно не проиграют.

Ставка: Победа «Нью-Инглэнда» с форой (0) в 1-м тайме за 2.40.