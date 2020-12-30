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    Русские звезды оттянулись на аутсайдере и прошли в плей-офф

    СМИ — о матче России с Австрией на МЧМ

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    Сборная России разгромила команду Австрии со счетом 7:1. У Подколзина — дубль, у Амирова — реализованный буллит, а Чинахов получил травму.

    Россия разгромила соперника, забили лидеры, заработало большинство

    «Встреча с аутсайдером группы "В" — сборной Австрии — не принесла больших проблем. Команда Роджера Бадера проиграла предыдущие матчи американцам и шведам с общим счетом 0:15, практически потеряв шансы на выход в плей-офф. По всем компонентам россияне превосходили соперника, поэтому главным в подготовке стал правильный настрой. По разговору с одним из игроков сборной за день до матча с Австрией понял, что шапкозакидательства в коллективе нет.

    Крупная победа полезна для россиян как минимум по двум причинам. Во-первых, мы набрали важные три очка и все еще претендуем на первое место в группе, что позволит избежать в 1/4-финала встречи с финнами или канадцами. Во-вторых, после "сухаря" с Чехией важно было вернуть уверенность в своих силах. Особенно, лидерам — Амирову, Подколзину, Чинахову, Хуснутдинову. Нападающие ярко отыграли на Кубке Карьяла, но в Эдмонтоне до сегодняшнего матча оставались в тени. Полным провалом их выступление не назовешь, но от лидеров ждешь, прежде всего, голов. Сколько уж вы создали моментов, спустя сутки никто не вспомнит.

    Делать выводы об эффективности перестановок по матчу с Австрией нельзя. Соперник позволял россиянам неприлично много, чего не придется ждать с теми же шведами. Надеюсь, что обойдется без последствий столкновение с бортом Чинахова, которого сбили с ног при выходе "один в ноль". Амиров отомстил за партнера, реализовав буллит. Егор же после того эпизода на льду так и не появился», — отметил ценность победы над Австрией корреспондент «Спорт-Экспресса» Михаил Скрыль.

    Уверенная победа сборной России перед важнейшей встречей со шведами

    «После тяжёлой игры с командой Чехии, результат которой откровенно разочаровал, сборную России ожидала встреча с австрийцами. Было понятно, что у главного аутсайдера турнира нет никаких шансов против наших ребят, но подопечным Игоря Ларионова ни в коем случае нельзя было допустить недонастроя на этот поединок. Его нужно было рассматривать не как лёгкую прогулку, а как возможность вернуть уверенность в собственных силах и почувствовать вкус голов перед главным этапом чемпионата мира.

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    В итоге 7:1, ожидаемая уверенная победа нашей команды. Главные звёзды сборной России сумели оттянуться на главном аутсайдере турнира (форварды первой тройки набрали 7 очков, Подколзин оформил дубль), но при этом наша сборная умудрилась проиграть австрийцам целый период.

    Фрагмент матча
    fhr.ru

    Но долго обсуждать эту игру нет никакого смысла. Россия взяла своё и сразу же после финальной сирены стала готовиться к важнейшему поединку со шведами, в котором может решиться судьба первого места в нашей группе», — журналист «Чемпионата» Лев Лукин пишет о важности следующего поединка.

    Россия сыграла с Австрией спокойнее других топов

    «Перед матчем была версия, что с австрийцами нашим будет спокойнее, чем было США и Швеции. И шведы, и американцы хотели Австрию растоптать, смять, растереть тонким слоем по всем бортам.

    Поэтому американцы вылетели на свой матч будто бы с турбинами на спине и потратили первый период на совершенно пустые усилия — сильные броски, беготню в чужой зоне и все прочее. Отбойный молоток лупил по воздуху; впрочем, понятно, им нужно было согреться после поражения от России.

    Сборная России
    fhr.ru

    Шведы — то же самое. Ни сантиметра пространства, ни секунды на отдых. Забили только на 18-й минуте, всего забили 4. Прямые и сильные броски в австрийского вратаря, который почему-то не растворялся в воздухе.

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    • Сборная России вышла поиграть в хоккей — как выходит со всеми соперниками, это ведь чемпионат мира по хоккею, так? Поэтому, кстати, у австрийцев было побольше моментов, чем с теми же шведами. Но поэтому и мы победили без нервов и энергозатрат — хоть и с обидным повреждением Чинахова», — сравнил матчи австрийцев с соперниками по группе автор Sports Никита Петухов.

    Против Австрии наконец-то проснулись наши лидеры

    «Дубль в первом периоде оформил Подколзин, набрав первые очки на этом турнире. Причем, оба гола в исполнении капитана сборной России получились красивыми.

    Фрагмент матча
    fhr.ru

    А вот вторая двадцатиминутка получилась у россиян не такой ударной. У ребят по-прежнему были голевые моменты, несколько самых опасных создали Грошев с Пономаревым. Однако, как отметил в перерыве Подколзин, сборная России стала позволять вольности в обороне. И в итоге пропустила — первый гол для Австрии на турнире забил Пеетерс. Были у команды Ларионова и проблемы с дисциплиной, по ходу периода штраф 2+10 получил Сафонов.

    В перерыве была проделана работа над ошибками, и в третьем периоде россияне вновь начали забивать. Наконец-то было реализовано первое большинство на турнире, автор гола — Князев. В концовке забили еще Афанасьев и Грицюк.

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    • Сборная России в итоге не повторила путь Канады и США, которые больше десяти шайб забрасывали аутсайдерам. Но зато выполнила основную задачу на игру — поверила в себя и своих лидеров. Теперь надо надеяться, что травма Чинахова не окажется серьезной. Терять одного из ключевых форвардов перед решающим матчем в группе со Швецией ни в коем случае нельзя», — написала автор Sport24 ДарьяТубольцева в своем материале.

    С кем сборная России сыграет в четвертьфинале молодежного чемпионата мира

    «Новогодняя ночь подарит сборной России соперника по четвертьфиналу молодежного чемпионата мира. Пока команда Игоря Ларионова проведет традиционное празднование соком в отеле, в ночь с 31-го на 1-е завершится групповой этап МЧМ.

    Фрагмент матча
    fhr.ru

    Сборной России закрывать группу предстоит днем раньше — матч со Швецией состоится в 31 декабря по московскому времени. Правда статус у предстоящего матча чуть выше обычной игры группового этапа — место в итоговой таблице и, как следствие, соперник по четвертьфиналу для России во многом зависят именно от результата предстоящего матча.

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    • Для начала разъясним две вещи. Первое: Россия уже точно гарантировала себе место в плей-офф, но занять команда может любое место с первого по четвертое. Второе: при равенстве очков между двумя командами, смотрят на результат личной встречи; если поравнялись уже три сборные, то вход пойдут очные встречи между всеми тремя командами», — порассуждала о соперниках по плей-офф редакция «Спорта День за Днем».

    Травма Чинахова

    «Худшее, что могли произойти, — потерять одного из лидеров перед ключевым матчем с Швецией. Чинахов на МЧМ был не слишком убедителен (всего 1+0 в 3 играх, если считать товарняк с Канадой, причем гол был в пустые ворота), но и до Австрии Егор, в отличие от Подколзина и Чинахова, хотя бы постоянно имел моменты — пусть и запарывал их.

    Форвард "Авангард" избавил сборную от необходимости мучиться с первой шайбой Австрии, заработав буллит, но врезался в борт. Травма, судя по словам Игоря Ларионова, не страшная, но риск, что Чинахов не сыграет против шведов, есть. Решение будет принято уже завтра.

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    • В итоге Егор пропустил почти весь матч и не смог, как тот же Подколзин, поднять на более слабом сопернике свою уверенность, отсутствие которой мешало забивать. И не смог поиграть вместе с поднятым из запаса Абрамовым — Ларионов явно рассчитывал найти Чинахову другой вариант (не Сафонов и не Башкиров) в центре», — корреспондент «Спорт-Экспресса» Павел Климовицкий написал о возможной потере Чинахова следующий матч.

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