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    Чем закончится для «Динамо» выезд в Подольск?

    «Витязь» — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 2.26) и ставки на матч КХЛ 30 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Витязь Прогнозы на Динамо
    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Динамо» Москва
    Даниил Тарасов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Витязь» будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет на арене «Витязь» 30 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Витязь» — «Динамо» Москва.
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    Хоккей. КХЛ 30 Декабря 2020 года
    Витязь
  • Подольск
    •  Витязь 19:30 Динамо Динамо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
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    «Витязь»

    Хоккейный клуб из Подольска расположился на девятом месте в рейтинге Западной конференции. Сейчас на счету этой команды имеется 41 очко, добытое в 39 играх регулярного первенства.

    В последних своих матчах «Витязь» наконец-то стал чаще побеждать. В шести недавних встречах «богатыри» четырежды выиграли, вытащив положительный результат в основное время.

    В одном из подобных поединков подопечные Михаила Кравеца прихлопнули «Сибирь» (1:2). Но после удачного выезда в Новосибирск «витязи» влетели «Амуру» на «Платинум Арене» (1:3).

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    Позже в родных стенах подольский коллектив обыграл «Авангард» (4:3) и «Йокерит» (2:1). Далее в Москве команда Кравеца уступила «Спартаку» (3:5), а в последнем поединке была неожиданная победа над ЦСКА (2:1).

    «Динамо» Москва

    Команда, представляющая столицу, приняла участие в 40 играх регулярного первенства. Заработав 52 балла, она заняла четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.

    Сейчас у «Динамо» с результатами все в порядке. Бело-голубые чаще выигрывают. В десяти последних встречах динамовцы только трижды уступили. В двух случаях они отдали очки одному сопернику — «Металлургу» Мг.

    В играх с «Магниткой» команда Владимира Крикунова была слабее дома (2:6) и на выезде (1:3). После второго поединка со «сталеварами» московская команда победила «Нефтехимик» (3:2) и «Йокерит» (4:0).

    А еще в одном матче бело-голубые оказались разбиты «Ак Барсом». В последних встречах «Динамо» обыграло СКА в дополнительное время (2:1) и растоптало «Спартак» в столичном дерби (6:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Витязя» в предстоящей игре букмекеры дают коэффициент 3.28, на ничью — 4.20, а на победу «Динамо» Москва — 1.95.

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    Обе команды набрали неплохую форму, однако «Витязь» все же намного чаще транжирит очки и раздает их в тех поединках, где он обязан был выигрывать.

    В домашнем матче с сильными гостями из столицы коллективу Кравеца будет сложно на что-то рассчитывать. Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Москва в матче с коэффициентом 2.26. 0

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