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    Устроят ли Россия и США результативную перестрелку?

    Россия U20 — США U20. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 26 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Молодежный чемпионат мира по хоккею Прогнозы на сборную России Прогнозы на сборную США
    Прогноз и ставки на Россия U20 — США U20
    Игорь Ларионов
    В рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России 26 декабря сыграет с командой США. Встреча пройдет на арене «Уэстернер Парк» в городе Ред-Дир, Канада. Начало матча — в 05:30 мск. Прогноз на Россия U20 — США U20.
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    Хоккей. МЧМ-2021. Группа B 26 Декабря 2020 года
    Россия U20
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    •  Россия U20 05:30 США U20 США U20
  • Вашингтон
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.40
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    Россия

    Прошлогодний МЧМ российская сборная провела достойно. Сперва в группе B она благодаря двум крупным победам добыла 6 очков и финишировала в таблице третьей.

    Затем в четвертьфинале «красная машина» встретилась со Швейцарией. В этом поединке команда под крылом Валерия Брагина одержала победу — 3:1.

    Напряженным для России получился полуфинал. В рубке со Швецией дело дошло до овертайма, в котором россияне все же взяли верх — 5:4. В решающей встрече коллектив Брагина лидировал в две шайбы, но позволил Канаде отыграться и в итоге остался без золота — 3:4.

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    В августе молодежка решила провести серию игр против «Сочи». В каждом поединке сборная победила (6:0; 10:0; 4:2; 7:1). А в декабре команда Игоря Ларионова уступила в товарняке Канаде (0:1).

    США

    Прошлый групповой этап МЧМ сборная США провела уверенно. В четырех матчах она добыла три победы, заработала 8 очков и в итоге заняла второе место в таблице.

    Начался минувший МЧМ с поражения от Канады (4:6). Затем Штаты обыграли Германию (6:3) и Россию (3:1), после чего они взяли верх над Чехией в дополнительное время (4:3).

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    • В четвертьфинале американцы сошлись в битве с Финляндией. Поединок на «ВЕРК Арене» не был результативным. Единственный гол «львов» выбил США из турнира — 0:1.

    А первый матч после МЧМ Штаты провели 23 декабря. И сразились они с Финляндией в товарняке. На сей раз команда Нэйта Лимана смогла победить с минимальной разницей — 3:2.

    Прогноз и ставка

    На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.53, на ничью — 4.26, а на победу США — 2.52.

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    В первой же встрече россиян поджидает непростой соперник, победа над которым придала бы большей уверенности команде Ларионова.

    Но с 2016 года «красная машина» только уступает американцам. Ни в одном из шести последних очных поединков не было забито больше 6 голов. Поэтому можно предположить, что и грядущая встреча не перевалит за этот показатель. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6.5 за 1.71. 0

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