Россия U20 — США U20. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 26 декабря 2020 года

В рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России 26 декабря сыграет с командой США. Встреча пройдет на арене «Уэстернер Парк» в городе Ред-Дир, Канада. Начало матча — в 05:30 мск. Прогноз на Россия U20 — США U20.

Россия

Прошлогодний МЧМ российская сборная провела достойно. Сперва в группе B она благодаря двум крупным победам добыла 6 очков и финишировала в таблице третьей.

Затем в четвертьфинале «красная машина» встретилась со Швейцарией. В этом поединке команда под крылом Валерия Брагина одержала победу — 3:1.

Напряженным для России получился полуфинал. В рубке со Швецией дело дошло до овертайма, в котором россияне все же взяли верх — 5:4. В решающей встрече коллектив Брагина лидировал в две шайбы, но позволил Канаде отыграться и в итоге остался без золота — 3:4.

Все прогнозы на хоккей

В августе молодежка решила провести серию игр против «Сочи». В каждом поединке сборная победила (6:0; 10:0; 4:2; 7:1). А в декабре команда Игоря Ларионова уступила в товарняке Канаде (0:1).

США

Прошлый групповой этап МЧМ сборная США провела уверенно. В четырех матчах она добыла три победы, заработала 8 очков и в итоге заняла второе место в таблице.

Начался минувший МЧМ с поражения от Канады (4:6). Затем Штаты обыграли Германию (6:3) и Россию (3:1), после чего они взяли верх над Чехией в дополнительное время (4:3).

В четвертьфинале американцы сошлись в битве с Финляндией. Поединок на «ВЕРК Арене» не был результативным. Единственный гол «львов» выбил США из турнира — 0:1.

А первый матч после МЧМ Штаты провели 23 декабря. И сразились они с Финляндией в товарняке. На сей раз команда Нэйта Лимана смогла победить с минимальной разницей — 3:2.

Прогноз и ставка

На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.53, на ничью — 4.26, а на победу США — 2.52.

В первой же встрече россиян поджидает непростой соперник, победа над которым придала бы большей уверенности команде Ларионова.

Но с 2016 года «красная машина» только уступает американцам. Ни в одном из шести последних очных поединков не было забито больше 6 голов. Поэтому можно предположить, что и грядущая встреча не перевалит за этот показатель. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6.5 за 1.71. 0