«Спартак» — «Витязь». Прогноз (к. 2.39) и ставки на матч КХЛ 23 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Спартак» будет принимать «Витязь». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 23 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Витязь».

«Спартак»

После 36 сыгранных матчей в регулярном первенстве столичная команда имеет 40 очков, благодаря чему она занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

В конце осени и начале декабря «Спартак» проиграл три встречи кряду на чужом льду. В одном из поединков «гладиаторы» в Нур-Султане потерпели поражение от «Барыса» (1:2).

После матча в Казахстане подопечные Олега Знарка уступили «Сибири» (0:2) и были разбиты «Амуром» (2:6). Выпутаться из проблемной серии московский клуб сумел благодаря победе над «Йокеритом» в овертайме (3:2).

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Затем «Спартак» на своем льду обыграл «Нефтехимик» (4:2), после чего красно-белые влетели «Северстали» (3:4). Перед паузой на Евротур московский клуб одержал верх над «Сочи» (4:3).

«Витязь»

В отличие от «Спартака», клуб, представляющий в КХЛ Подольск, успел сыграть на матч больше. В 37 поединках «витязи» набрали 39 очков, из-за чего в таблице Запада они идут девятыми.

В этом месяце «Витязь» вышел на лед 6 раз. В половине этих матчей «богатыри» проиграли. В первой зимней встрече команда из Подольска потерпела поражение от «Торпедо» (2:3).

Затем подопечные Михаила Кравеца уступили «Барысу» в серии буллитов (2:2, 0:1), после чего «витязи» в Новосибирске одержали верх над «Сибирью» (1:2). Но позже команда уступила «Амуру» (1:3).

Перед небольшой паузой на матчи сборных «Витязь» дома обыграл «Авангард» (4:3). А после возобновления КХЛ команда Михаила Кравеца на своем льду разобралась с «Йокеритом» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Спартака» в грядущей встрече букмекеры дают коэффициент 2.18, на ничью — 4.14, а на победу «Витязя» — 2.83.

Две последние игры между этими командами завершились победами «Спартака». Сейчас команда Знарка имеет неплохую форму и может продлить выигрышную серию до трех поединков.

Кроме того, в последних четырех матчах на своем льду «гладиаторы» никому не уступали. Но только в одном поединке суммарный тотал перевалил за 5 голов. Наши прогноз и ставка — «Спартак» не проиграет и тотал меньше 5.5 с коэффициентом 2.39. 0