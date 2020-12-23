«Авангард» — «Барыс». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч КХЛ 23 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Авангард» будет принимать «Барыс». Матч пройдет на арене «Балашиха» 23 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Авангард» — «Барыс».

«Авангард»

Хоккейный клуб из Омска в 36 играх регулярного первенства заработал 51 зачетный балл. Благодаря этому он закрепился на втором месте в Востоке и оторвался от третьей команды на 3 пункта.

В начале декабря «Авангард» в Балашихе раскатал «Ак Барс» (3:0), благодаря чему победная серия «ястребов» дошла до шести поединков. Однако 6 числа текущего месяца она прервалась.

В Череповце подопечные Боба Хартли по буллитам проиграли «Северстали» (1:1, 1:2). В следующем матче омичи на арене «Балашиха» одержали верх над «Автомобилистом» (3:1).

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Далее «Авангард» был разгромлен ЦСКА (1:4) и обыгран «Витязем» (3:4). А после паузы на Евротур «ястребы» в Мытищах без шансов разнесли «Куньлунь» (5:1).

«Барыс»

Казахстанская команда из Нур-Султана в турнирной таблице Восточной конференции идет восьмой. За 34 поединка регулярки она набрала 39 очков и оторвалась от девятой позиции на 5 пунктов.

В конце ноября «Барысу» удалось выпутаться из серии без побед, которая продлилась 5 матчей. Сделать это казахстанцы смогли, обыграв на своем льду «Спартак» (2:1).

Позже подопечные Юрия Михайлиса одержали верх над «Сочи» (2:0), «Локомотивом» (3:1) и «Витязем» по буллитам (2:2, 1:0). Но 11 декабря серия «снежных барсов» обломалась. В Нур-Султане хозяева уступили «Торпедо» (2:3).

Но после той встречи «Барыс» хлопнул «Трактор» (4:2), а затем победил «Куньлунь» в дополнительное время (2:1). После Евротура команда Михайлиса взяла реванш у «Торпедо» в овертайме (3:2).

Прогноз и ставка

На победу «Авангарда» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.54, ничья оценивается в 4.70, а победа «Барыса» — в 5.20.

В Балашихе в очной встрече сойдутся клубы, умеющие надежно играть в обороне.

Потому велика вероятность того, что в грядущем поединке результативность не будет слишком высокой. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 с коэффициентом 1.67. 0