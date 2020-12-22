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    В Новосибирске «Амур» подпортит нервы хозяевам

    «Сибирь» — «Амур». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч КХЛ 22 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Сибирь Прогнозы на Амур
    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Амур»
    Павел Турбин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Сибирь» будет принимать «Амур». Матч пройдет на «Сибирь-Арене» 22 декабря. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Сибирь» — «Амур».
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    Хоккей. КХЛ 22 Декабря 2020 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 Амур Амур
  • Хабаровск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.65
  • 2
  • 5.00
  • Ставка!
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    «Сибирь»

    Представители Новосибирска опустились на девятое место в таблице Восточной конференции. Сейчас они имеют 34 очка, добытых в 37 поединках регулярки и отстают от зоны плей-офф на 1 балл.

    В начале декабря «Сибирь» в родных стенах одержала две победы. Сперва «снеговики» всухую обыграли «Спартак» (2:0), а затем они прихлопнули «Сочи» в дополнительное время (2:1).

    После встречи с сочинцами подопечные Николая Заварухина сыграли в четырех матчах. И во всех сибиряки проиграли. В одном из поединков они уступили «Локо» в овертайме (3:4).

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    В четвертом домашнем матче кряду «Сибирь» проиграла «Витязю» (1:2). Далее в Челябинске «снеговики» влетели «Трактору» (0:2), а в последней встрече они оказались слабее «Салавата Юлаева» (1:3).

    «Амур»

    В своих 37 поединках регулярного первенства команда из Хабаровска заработала 30 очков, из-за чего она застряла на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

    Прошлый месяц «Амур» закончил неудачно. В двух гостевых матчах хабаровчане проиграли. В «Балашихе» «тигры» оказались слабее «Авангарда» (2:4), после чего в столице они уступили «Динамо» Москва (2:3).

    А в декабре «Амур» пока играл только дома. На «Платинум Арене» хозяева добыли две победы. В первом поединке зимы подопечные Сергея Светлова раскатали «Спартак» (6:2).

    А после встречи с красно-белыми представители Хабаровска с минимальной разницей в счете проиграли «Сочи» (2:3) и «Локомотиву» (3:4). В последнем на сегодняшний день матче «Амур» прихлопнул «Витязь» (3:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Сибири» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.58, на ничью — 4.70, а на победу «Амура» — 4.76.

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    В девяти встречах из десяти последних против разных соперников «Амур» забивал 2+ гола. Несмотря на неудачи, команда Светлова старается выкладываться на максимум в каждой игре.

    В грядущем поединке хабаровчан ждет непростой выезд, но навязать борьбу гостям вполне по силам. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Амура» больше 1.5 с коэффициентом 1.76. 0

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    «Сибирь» — «Амур». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч КХЛ 22 декабря 2020 года. Прогноз на «Сибирь» — «Амур». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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