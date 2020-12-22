«Сибирь» — «Амур». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч КХЛ 22 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Сибирь» будет принимать «Амур». Матч пройдет на «Сибирь-Арене» 22 декабря. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Сибирь» — «Амур».

«Сибирь»

Представители Новосибирска опустились на девятое место в таблице Восточной конференции. Сейчас они имеют 34 очка, добытых в 37 поединках регулярки и отстают от зоны плей-офф на 1 балл.

В начале декабря «Сибирь» в родных стенах одержала две победы. Сперва «снеговики» всухую обыграли «Спартак» (2:0), а затем они прихлопнули «Сочи» в дополнительное время (2:1).

После встречи с сочинцами подопечные Николая Заварухина сыграли в четырех матчах. И во всех сибиряки проиграли. В одном из поединков они уступили «Локо» в овертайме (3:4).

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В четвертом домашнем матче кряду «Сибирь» проиграла «Витязю» (1:2). Далее в Челябинске «снеговики» влетели «Трактору» (0:2), а в последней встрече они оказались слабее «Салавата Юлаева» (1:3).

«Амур»

В своих 37 поединках регулярного первенства команда из Хабаровска заработала 30 очков, из-за чего она застряла на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Прошлый месяц «Амур» закончил неудачно. В двух гостевых матчах хабаровчане проиграли. В «Балашихе» «тигры» оказались слабее «Авангарда» (2:4), после чего в столице они уступили «Динамо» Москва (2:3).

А в декабре «Амур» пока играл только дома. На «Платинум Арене» хозяева добыли две победы. В первом поединке зимы подопечные Сергея Светлова раскатали «Спартак» (6:2).

А после встречи с красно-белыми представители Хабаровска с минимальной разницей в счете проиграли «Сочи» (2:3) и «Локомотиву» (3:4). В последнем на сегодняшний день матче «Амур» прихлопнул «Витязь» (3:1).

Прогноз и ставка

На победу «Сибири» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.58, на ничью — 4.70, а на победу «Амура» — 4.76.

В девяти встречах из десяти последних против разных соперников «Амур» забивал 2+ гола. Несмотря на неудачи, команда Светлова старается выкладываться на максимум в каждой игре.

В грядущем поединке хабаровчан ждет непростой выезд, но навязать борьбу гостям вполне по силам. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Амура» больше 1.5 с коэффициентом 1.76. 0