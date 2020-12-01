«Динамо» Москва — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 1 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на «ВТБ Арене» 1 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Динамо» Москва — «Металлург» Мг.

«Динамо» Москва

Столичная команда приняла участие в 30 поединках регулярного первенства. В этих играх она заработала 38 очков и заняла четвертое место в зачете Западной конференции.

После двух домашних поражений в первой половине ноября «Динамо» Москва добыло три крупных победы кряду. На своем льду бело-голубые разгромили «Нефтехимик» (3:0) и «Динамо» Рига (6:1).

А затем в Челябинске москвичи раскатали «Трактор» (5:2). Однако после ярких побед подопечные Владимира Крикунова сами крупно влетели «Йокериту» на «Хартвалл Арене» (1:6).

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Оправившись от неудачи в Финляндии, «Динамо» Москва дома обыграло «Локомотив» в дополнительное время (4:3). В последнем своем матче бело-голубые победили «Амур» (3:2).

«Металлург» Мг

Хоккейный клуб, который базируется в Магнитогорске, замыкает сейчас пятерку лидеров в таблице Восточной конференции. В 32 играх команда заработала 40 баллов.

В ноябре «Металлург» Мг потерпел 5 поражений в девяти матчах. Первая потеря случилась 10 числа в дуэли с «Трактором», которая обернулась неудачей в дополнительное время (1:2).

Через несколько дней «Магнитка» в гостях уступила «Сибири» (2:3). А затем подопечные Ильи Воробьева одержали верх над «Барысом» по буллитам (1:1, 3:2).

После поединка в Казахстане «лисы» уступили «Амуру» в овертайме (1:2), «Северстали» (1:4) и «Ак Барсу» по буллитам (2:2, 1:2). А в двух последних матчах «Магнитка» прихлопнула «Нефтехимик» (6:4) и «Торпедо» (4:2).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.17, на ничью — 4.04, а на победу «Металлурга» Мг — 2.88.

В недавних пяти матчах на выезде команда из Магнитогорска проиграла трижды. Кроме того, только в одном поединке тотал превысил 5 голов.

В последнее время форма «Магнитки» оставляет желать лучшего. В гостях «сталевары» смогут навязать борьбу «Динамо», однако высокой результативности от нестабильных клубов ждать не стоит. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.63. 0