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    Подарит ли игра в Москве большое количество голов?

    «Динамо» Москва — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 1 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Металлург» Мг
    «Динамо» Москва — «Металлург» Мг
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на «ВТБ Арене» 1 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Динамо» Москва — «Металлург» Мг.
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    Хоккей. КХЛ 01 Декабря 2020 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
    •

    «Динамо» Москва

    Столичная команда приняла участие в 30 поединках регулярного первенства. В этих играх она заработала 38 очков и заняла четвертое место в зачете Западной конференции.

    После двух домашних поражений в первой половине ноября «Динамо» Москва добыло три крупных победы кряду. На своем льду бело-голубые разгромили «Нефтехимик» (3:0) и «Динамо» Рига (6:1).

    А затем в Челябинске москвичи раскатали «Трактор» (5:2). Однако после ярких побед подопечные Владимира Крикунова сами крупно влетели «Йокериту» на «Хартвалл Арене» (1:6).

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    Оправившись от неудачи в Финляндии, «Динамо» Москва дома обыграло «Локомотив» в дополнительное время (4:3). В последнем своем матче бело-голубые победили «Амур» (3:2).

    «Металлург» Мг

    Хоккейный клуб, который базируется в Магнитогорске, замыкает сейчас пятерку лидеров в таблице Восточной конференции. В 32 играх команда заработала 40 баллов.

    В ноябре «Металлург» Мг потерпел 5 поражений в девяти матчах. Первая потеря случилась 10 числа в дуэли с «Трактором», которая обернулась неудачей в дополнительное время (1:2).

    Через несколько дней «Магнитка» в гостях уступила «Сибири» (2:3). А затем подопечные Ильи Воробьева одержали верх над «Барысом» по буллитам (1:1, 3:2).

    После поединка в Казахстане «лисы» уступили «Амуру» в овертайме (1:2), «Северстали» (1:4) и «Ак Барсу» по буллитам (2:2, 1:2). А в двух последних матчах «Магнитка» прихлопнула «Нефтехимик» (6:4) и «Торпедо» (4:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.17, на ничью — 4.04, а на победу «Металлурга» Мг — 2.88.

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    В недавних пяти матчах на выезде команда из Магнитогорска проиграла трижды. Кроме того, только в одном поединке тотал превысил 5 голов.

    В последнее время форма «Магнитки» оставляет желать лучшего. В гостях «сталевары» смогут навязать борьбу «Динамо», однако высокой результативности от нестабильных клубов ждать не стоит. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.63. 0

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    «Динамо» Москва — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 1 декабря 2020 года. Прогноз на «Динамо» Москва — «Металлург» Мг. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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