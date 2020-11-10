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    Выстоит ли «Йокерит» в матче против СКА?

    «Йокерит» — СКА. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 10 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Йокерит Прогнозы на СКА
    Прогноз и ставки на «Йокерит» — СКА
    Брайан О'Нил
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Йокерит» будет принимать СКА. Матч пройдет на «Хартвалл Арене» 10 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — СКА.
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    Хоккей. КХЛ 10 Ноября 2020 года
    Йокерит
  • Хельсинки
    •  Йокерит 20:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.80
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.57
  • Ставка!
    •

    «Йокерит»

    Финская команда из города Хельсинки находится на седьмом месте в таблице Западной конференции. За 17 сыгранных матчей она заработала 23 очка.

    В начале прошлого месяца «Йокерит» сумел провести серию из четырех побед кряду в основное время. А 12 октября неплохой отрезок «шутов» был прерван «Локомотивом» на «Хартвалл Арене» (2:4).

    Затем на своем льду подопечные Лаури Марьямяки разгромили ЦСКА (5:2), а в Новосибирске они раскатали «Сибирь» (4:3). Позже в Хабаровске «джокеры» крупно влетели «Амуру» (1:4).

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    В последнем поединке октября «Йокерит» потерпел поражение от «Барыса» в дополнительное время (4:5), а в текущем месяце финны успели крупно проиграть «Северстали» (2:5), после чего они обыграли «Сочи» в овертайме (5:4).

    СКА

    Представители Санкт-Петербурга находятся на втором месте в таблице Западной конференции. В 22 играх регулярного первенства «армейцы» набрали 27 очков.

    Весь прошлый месяц СКА выступал нестабильно. Команда страдала из-за кадровых потерь и чередовала победы неожиданными поражениями. В последних шести встречах команда по три раза выиграла и проиграла.

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    • В одном из гостевых поединков питерцы разгромили «Сочи» (4:1). Но уже через пару дней они уступили ЦСКА (1:3). После этого коллектив под руководством Ротенберга раскатал «Витязь» (5:1).

    Затем «армейцы» были разгромлены «Спартаком» (1:4) а 26 октября они легко разобрались с «Авангардом» (5:2). В своем последнем матче СКА оказался слабее «Куньлуня» (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Йокерита» в предстоящем поединке букмекеры дают коэффициент 4.64, на ничью — 4.84, а на победу СКА — 1.61.

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    Да, питерский клуб уже больше месяца лихорадит, из-за чего команда демонстрирует противоположные результаты в каждых матчах.

    Однако к грядущей игре «армейцы» подходят в статусе явных фаворитов из-за больших потерь «Йокерита», связанных с коронавирусом. «Шуты» лишились сразу девяти хоккеистов, поэтому биться на равных у них не получится. Наши прогноз и ставка — победа СКА за 1.61. 0

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