Швеция — Россия. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Кубка Карьяла 7 ноября 2020 года

В матче Кубка Карьяла сборная Швеции сыграет с командой России. Матч пройдет на «Хартвалл Арене» 7 ноября. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на Швеция — Россия.

Швеция

После первого сыгранного матча в Кубке Карьяла у шведов ноль очков на счету и условное третье место в таблице. В стартовой встрече турнира «три короны» уступили Чехии (1:3).

Учитывая прошлый год, для сборной Швеции это четвертое поражение кряду в Кубке Карьяла. В минувшем розыгрыше шведы завершили данный Евротур последними.

Со сборной России в Кубке Карьяла прошлого сезона команда Юхана Гарпенлева встретилась 9 ноября. Тогда в городе Хельсинки соперники устроили голевое шоу, в котором россияне в итоге победили по буллитам (4:4, 2:1).

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А в двух следующих очных встречах Швеция была сильнее. В Кубке Первого канала она победила с минимальным разрывом (4:3), а в Кубке Beijer «три короны» разгромили соперников (5:2).

Россия

На старте Евротура команде России удалось возглавить турнирную таблицу с тремя очками на счету. В первой игре «красная машина» разгромила Финляндию (6:2).

В минувшем сезоне Россия в рамках Кубка Карьяла стартовала не так уверенно. В своей первой игре она тогда проиграла как раз Финляндии (3:4).

Затем команда под руководством Кудашова одолела Швецию в серии послематчевых бросков (4:4 2:1), а в третьем поединке сборная России всухую влетела Чехии (0:3).

Прошлый розыгрыш Кубка Карьяла сборная завершила на третьей строчке. Она смогла набрать всего 2 очка, а разрыв между лидерами составил 6 баллов.

Прогноз и ставка

На победу Швеции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.02, на ничью — 4.78, а на победу России — 3.12.

Как и в предыдущей игре, Россия вновь не считается фаворитом. Однако расклад сил не очень интересует молодежь сборной.

После удачного старта «красная машина» попытается во втором поединке сделать красиво. Наши прогноз и ставка — победа России или ничья с коэффициентом 1.90. 0