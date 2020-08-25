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    «Филадельфия» сыграет в открытый хоккей с «Айлендерс»

    «Филадельфия» — «Айлендерс». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч НХЛ 25 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Айлендерс»
    Михаэль Раффль
    В четвертьфинале Кубка Стэнли «Филадельфия» сыграет с «Айлендерс». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 25 августа. Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Айлендерс».
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    Хоккей. Кубок Стэнли 25 Августа 2020 года
    Филадельфия
  • Кубок Стэнли
    •  Филадельфия 02:00 Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Айлендерс
  • Кубок Стэнли
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    Коэффициенты на матч
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    «Филадельфия»

    Перед возобновлением сезона команда из Филадельфии, штат Пенсильвания, в контрольном матче обыграла «Питтсбург» в дополнительное время (3:2).

    А в групповом раунде 1/4 Востока «Филадельфия» переиграла «Бостон» (4:1), «Вашингтон» (3:1) и «Тампу-Бэй» (4:1).

    Все прогнозы на НХЛ

    В плей-офф Кубка Стэнли команда Алена Виньо сразилась с «Монреалем». В первой встрече серии «Флайерз» добыли победу (2:1), а во втором — получили 5 голов в свои ворота (0:5).

    Затем «Филадельфия» дважды выиграла (1:0; 2:0), а в пятом поединке уже «Монреаль» был сильнее (3:5). В решающем матче подопечные Виньо снова победили (3:2).

    «Айлендерс»

    Перед возобновлением сезона команда из Нью-Йорка сыграла с «Рейнджерс» в контрольной встрече, в которой она победила (2:1).

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    • Затем подопечные Барри Троца дважды переиграли «Флориду» в плей-офф (2:1; 4:2). Третий матч серии закончился для представителей Бруклина поражением (2:3).

    А в четвертом поединке «Айлс» раскатали «котов» (5:1) и попали на «Вашингтон» в Кубке Стэнли. Две игры серии против «Кэпс» коллектив из Нью-Йорка провел очень уверенно (4:2; 5:2).

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    А в третьем матче «Айлендерс» победил в дополнительное время (2:1). Позже подопечные Барри Троца влетели столичной команде (2:3), но 21 августа они разгромили «Вашингтон» (4:0) и прошли в следующий раунд.

    Прогноз и ставка

    На победу «Филадельфии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.45, на ничью — 4.10, а на победу «Айлендерс» — 2.68.

    Два соперника, которые уверенно провели предыдущие серии, в очной игре забьют много. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.72. 0

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    «Филадельфия» — «Айлендерс». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч НХЛ 25 августа 2020 года. Прогноз на «Филадельфия» — «Айлендерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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