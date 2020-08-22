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    • «Трактор» представил новый логотип
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    «Трактор» представил новый логотип

    Хоккей Трактор КХЛ Прогнозы на КХЛ
    «Трактор» на своем официальном сайте представил новый фирменный стиль команды.

    Логотип «Трактора»
    Логотип «Трактора»

    Разработкой занималась студия Quberten. У челябинского клуба появился обновленный логотип, а также была показана форма для нового сезона КХЛ.

    «Основная пластика логотипа диктует формообразование леттеринга — написание "Т" остается неизменным, а остальные буквы соблюдают общий угол и характер.

    Так как альтернативное написание буквы "Т" характерно только для кириллицы, для латинской версии леттеринг имеет другое построение "Т" с учетом шрифтовых традиций», — говорится в сообщении. 0

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