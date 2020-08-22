«Трактор» представил новый логотип

«Трактор» на своем официальном сайте представил новый фирменный стиль команды.

Разработкой занималась студия Quberten. У челябинского клуба появился обновленный логотип, а также была показана форма для нового сезона КХЛ.

«Основная пластика логотипа диктует формообразование леттеринга — написание "Т" остается неизменным, а остальные буквы соблюдают общий угол и характер.

Так как альтернативное написание буквы "Т" характерно только для кириллицы, для латинской версии леттеринг имеет другое построение "Т" с учетом шрифтовых традиций», — говорится в сообщении. 0