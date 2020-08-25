«Колорадо» — «Даллас». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 25 августа 2020 года

В четвертьфинале Кубка Стэнли «Колорадо» сыграет с «Далласом». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 25 августа. Начало встречи — в 04:45 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Даллас».

«Колорадо»

Возобновление сезона команда из Денвера, штат Колорадо, начала с победы в контрольной встрече с «Миннесотой» (3:2).

А в трех играх 1/4 Запада «Колорадо» одержал верх над «Сент-Луисом» (2:1) и «Далласом» (4:0), а также потерпел поражение от «Вегаса» в овертайме (3:4).

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В плей-офф Кубка Стэнли «Эвс» сразились с «Аризоной». Два первых матча команда Джареда Беднара выиграла (3:0; 3:2), а позже она уступила «Койотам» (2:4).

В двух последних встречах серии «Колорадо» раскатал «Аризону» (7:1; 7:1). А в 1/4 Кубка Стэнли «Эвс» оказались слабее «Далласа» в первом поединке (3:5).

«Даллас»

Свой контрольный матч после паузы техасская команда проиграла «Нэшвиллу» (0:2). А затем серия неудач продолжилась и в группе 1/4 Запада, где «Даллас» уступил «Вегасу» (3:5) и «Колорадо» (0:4).

Первую победу после возобновления сезона «шерифы» добыли в матче с «Сент-Луисом», обыграв оппонентов по буллитам (1:1, 0:1).

В Кубке Стэнли команда Рика Боунесса противостояла «Калгари». 12 августа техасцы проиграли «Флеймз» (2:3). А после победы 14 числа (5:4) они снова оказались слабее канадского коллектива (0:2).

В четвертом поединке серии «Даллас» обыграл «Калгари» в овертайме (5:4), после чего он дважды прихлопнул «огоньков» в основное время (2:1; 7:3). В 1/4 Кубка Стэнли «шерифы» взяли верх над «Колорадо» (5:3).

Прогноз и ставка

На победу «Колорадо» во втором матче серии букмекеры дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.38, а на победу «Далласа» — 3.06.

Команда из Денвера провела неплохой поединок против «Далласа», однако в итоге проиграла. Во второй встрече она забьет «шерифам» несколько голов и попытается сравняться в серии. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Колорадо» больше 2.5 за 1.65. 0