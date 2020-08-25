ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиИнсайд из «Барселоны». Сомнения Месси, увольнение Сетьена, назначение Кумана «Спартак» — «Локомотив»РПЛ. Победа «Зенита», поражение «Краснодара», «Рубин» одолел ЦСКА Фрагмент матчаПоражение ЦСКА в ничейном матче. Слуцкий обыграл свой бывший клуб
  • 23:54
    • Гол Комана принес «Баварии» победу над ПСЖ в финале Лиги чемпионов
  • 20:59
    • «Спартак» вырвал волевую победу у «Локомотива»
  • 20:44
    • Хабек «Локо» получил серьезную травму в матче со «Спартаком»
  • 19:09
    • «Уфа» пригрозила сняться с чемпионата России из-за судейства
  • 18:25
    • Гол Хасимото принес «Ростову» победу над «Уфой»
  • 16:37
    • УЕФА может сохранить формат «финала восьми» в еврокубках
  • 16:25
    • Попов слышал в «Ростове» требование «закрыть рот и играть»
    Все новости спорта

    Удастся ли «Колорадо» реабилитироваться за поражение?

    «Колорадо» — «Даллас». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 25 августа 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Колорадо Эвеланш Прогнозы на Даллас Старз
    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Даллас»
    Габриэль Ландескуг
    В четвертьфинале Кубка Стэнли «Колорадо» сыграет с «Далласом». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 25 августа. Начало встречи — в 04:45 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Даллас».
    ×
    Хоккей. Кубок Стэнли 25 Августа 2020 года
    Колорадо
  • Кубок Стэнли
    •  Колорадо 04:45 Даллас Даллас
  • Кубок Стэнли
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
    •

    «Колорадо»

    Возобновление сезона команда из Денвера, штат Колорадо, начала с победы в контрольной встрече с «Миннесотой» (3:2).

    А в трех играх 1/4 Запада «Колорадо» одержал верх над «Сент-Луисом» (2:1) и «Далласом» (4:0), а также потерпел поражение от «Вегаса» в овертайме (3:4).

    Все прогнозы на хоккей

    В плей-офф Кубка Стэнли «Эвс» сразились с «Аризоной». Два первых матча команда Джареда Беднара выиграла (3:0; 3:2), а позже она уступила «Койотам» (2:4).

    В двух последних встречах серии «Колорадо» раскатал «Аризону» (7:1; 7:1). А в 1/4 Кубка Стэнли «Эвс» оказались слабее «Далласа» в первом поединке (3:5).

    «Даллас»

    Свой контрольный матч после паузы техасская команда проиграла «Нэшвиллу» (0:2). А затем серия неудач продолжилась и в группе 1/4 Запада, где «Даллас» уступил «Вегасу» (3:5) и «Колорадо» (0:4).

  • «Вашингтон» уволил главного тренера
  • Читайте по теме

    • Первую победу после возобновления сезона «шерифы» добыли в матче с «Сент-Луисом», обыграв оппонентов по буллитам (1:1, 0:1).

    В Кубке Стэнли команда Рика Боунесса противостояла «Калгари». 12 августа техасцы проиграли «Флеймз» (2:3). А после победы 14 числа (5:4) они снова оказались слабее канадского коллектива (0:2).

    20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ЗабратьБонус на первое пополнениеbettery.ru

    В четвертом поединке серии «Даллас» обыграл «Калгари» в овертайме (5:4), после чего он дважды прихлопнул «огоньков» в основное время (2:1; 7:3). В 1/4 Кубка Стэнли «шерифы» взяли верх над «Колорадо» (5:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Колорадо» во втором матче серии букмекеры дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.38, а на победу «Далласа» — 3.06.

    Команда из Денвера провела неплохой поединок против «Далласа», однако в итоге проиграла. Во второй встрече она забьет «шерифам» несколько голов и попытается сравняться в серии. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Колорадо» больше 2.5 за 1.65. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.61
  • Прогноз на матч Спорт Ресифи — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Портленд — Сиэтл
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вегас — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Хэнань Цзянье — Шанхай Шэньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Цзянсу Сунин — Шэньчжэнь
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.23
  • Экспресс дня 24 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Филадельфия — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
  • 1,2 млрд евро за финал ЛЧ. ПСЖ обыграл «Лейпциг»
    • 17:10 19/08/2020     Месси может покинуть «Барселону»
  • «Барселона» переживает «идеальный шторм»
    • 06:55 18/08/2020     «Зенит» — ЦСКА
  • Единоличный лидер. ЦСКА оброс мускулами, но «Зенит» все еще сильнее
    • 02:41 20/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Колорадо» — «Даллас». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 25 августа 2020 года. Прогноз на «Колорадо» — «Даллас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры