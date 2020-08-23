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    «Вашингтон» уволил главного тренера

    Хоккей Вашингтон Кэпиталз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден покидает свой пост, сообщает сайт клуба.

    Тодд Рирден
    Тодд Рирден

    Генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан сообщил, что 40-летний специалист был освобожден со своей должности.

    Рирден был 18-м главным тренером в истории клуба. Он руководил командой с 2018 года.

    В нынешнем сезоне «Столичные» под его руководством вылетели в первом раунде плей-офф, уступив в пяти матчах в серии с «Айлендерс», которых тренирует предшественник Рирдена — Барри Тротц.

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