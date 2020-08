«Вашингтон» уволил главного тренера

Главный тренер «Вашингтона»покидает свой пост, сообщает сайт клуба.

Генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан сообщил, что 40-летний специалист был освобожден со своей должности.

Рирден был 18-м главным тренером в истории клуба. Он руководил командой с 2018 года.

В нынешнем сезоне «Столичные» под его руководством вылетели в первом раунде плей-офф, уступив в пяти матчах в серии с «Айлендерс», которых тренирует предшественник Рирдена — Барри Тротц.

The Washington Capitals have relieved head coach Todd Reirden of his coaching duties, senior vice president and general manager Brian MacLellan announced today.https://t.co/vBpfQ8acbe