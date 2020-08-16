ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас МюллерСамое сокрушительное поражение в истории ЛЧ. «Барселона» проиграла «Баварии» «Спартак» — «Ахмат»Всех не отмените. «Спартак» победил, несмотря на два незасчитанных гола Юлиан НагельсманОтсутствие Вернера — не проблема для Нагельсмана. «РБ Лейпциг» — в полуфинале ЛЧ
  • 12:39
    • Месси решил покинуть «Барселону» — СМИ
  • 15:08
    • Президент «Барселоны» не намерен уходить в отставку
  • 11:15
    • Тульский «Арсенал» подписал воспитанника «Локомотива»
  • 08:28
    • «Филадельфия» разгромила «Хьюстон», «Оклахома» проиграла «Клипперс»
  • 07:45
    • СМИ: «Барселона» уже приняла решение об увольнении Сетьена
  • 07:29
    • Блинкова и Звонарева не смогли выйти в финал парного турнира в Лексингтоне
  • 07:00
    • ЦСКА близок к приобретению защитника «Интернасионаля»
    Все новости спорта

    Зацепятся ли «Айлс» за нужный результат третий раз?

    «Айлендерс» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч НХЛ 16 августа 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Вашингтон»
    «Айлендерс»
    В матче плей-офф Кубка Стэнли «Айлендерс» сыграет с «Вашингтоном». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 16 августа. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Вашингтон».
    ×
    Хоккей. Кубок Стэнли 16 Августа 2020 года
    Нью-Йорк Айлендерс
  • Кубок Стэнли
    •  Нью-Йорк Айлендерс 19:00 Вашингтон Вашингтон
  • НХЛ. Посев. Восток
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.00
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.08
  • Ставка!
    •

    «Айлендерс»

    Команда из Нью-Йорка на предсезонке победила «Рейнджерс» с минимальным преимуществом (2:1). А затем она четырежды сыграла с «Флоридой».

    В стартовых двух поединках серии «Айлендерс» победил «пантер» (2:1; 4:2). А 5 августа подопечные Барри Троца потерпели поражение (2:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    В заключительном матче «Айлс» продемонстрировали яркую игру в нападении и забросили «Флориде» пять шайб — 5:1.

    В плей-офф Кубка Стэнли «Айлендерс» играет с «Вашингтоном». В первой встрече клуб из Нью-Йорка победил «Кэпс» со счетом 4:2, а во второй — 5:2.

    «Вашингтон»

    Столичная команда в рамках предсезонки сыграла с «Каролиной». Этот матч «Кэпс» провели удачно и одержали победу (3:2).

  • НХЛ. «Вашингтон» уступил «Айлендерс», «Монреаль» разгромил «Филадельфию»
  • Прошли четыре матча первого раунда Кубка Стэнли
  • Сегодня

    • С 3 по 9 августа «Вашингтон» трижды вышел на лед в рамках группового раунда Восточной конференции. В этих матчах коллектив Тодда Рирдена заработал 3 очка и финишировал третьим в посеве 1/4.

    В стартовом поединке группы «Кэпс» по буллитам уступили «Тампе» (2:2, 1:2). А в следующем матче они проиграли «Филадельфии» (1:3). В заключительной встрече столичная команда победила «Бостон» (2:1).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru

    В плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон» также играет неубедительно. Первый матч с «Айлендерс» закончился поражением со счетом 2:4, а второй — с более крупным результатом 2:5.

    Прогноз и ставка

    На победу «Айлендерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.19, на ничью — 4.42, а на победу «Вашингтона» — 2.06.

    Столичный клуб продолжает испытывать проблемы с игрой и результативностью. Этим должен пользоваться коллектив из Нью-Йорка в третьем матче серии. Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» или ничья с коэффициентом 1.84. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Рубин — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Динамо — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Каролина — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч ПСВ — Витесс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Аризона — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.45
  • Экспресс дня 15 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Коламбус — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Чикаго — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Миочич — Кормье
  • Прочие
  • Завтра в 07:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Сочи»
  • Скандальное судейство и бесполезный ВАР. У «Спартака» отобрали победу над «Сочи»
    • 02:23 10/08/2020     Пауло Дибала
  • Трансферный дайджест. 4-10 августа
    • 21:12 10/08/2020     «Бавария» легко разобралась с «Челси»
  • «Бавария» готовится к «Барселоне» в роли фаворита
    • 15:38 09/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Айлендерс» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч НХЛ 16 августа 2020 года. Прогноз на «Айлендерс» — «Вашингтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры