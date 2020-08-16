«Айлендерс» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч НХЛ 16 августа 2020 года

«Айлендерс»
Команда из Нью-Йорка на предсезонке победила «Рейнджерс» с минимальным преимуществом (2:1). А затем она четырежды сыграла с «Флоридой».
В стартовых двух поединках серии «Айлендерс» победил «пантер» (2:1; 4:2). А 5 августа подопечные Барри Троца потерпели поражение (2:3).
В заключительном матче «Айлс» продемонстрировали яркую игру в нападении и забросили «Флориде» пять шайб — 5:1.
В плей-офф Кубка Стэнли «Айлендерс» играет с «Вашингтоном». В первой встрече клуб из Нью-Йорка победил «Кэпс» со счетом 4:2, а во второй — 5:2.
«Вашингтон»
Столичная команда в рамках предсезонки сыграла с «Каролиной». Этот матч «Кэпс» провели удачно и одержали победу (3:2).
С 3 по 9 августа «Вашингтон» трижды вышел на лед в рамках группового раунда Восточной конференции. В этих матчах коллектив Тодда Рирдена заработал 3 очка и финишировал третьим в посеве 1/4.
В стартовом поединке группы «Кэпс» по буллитам уступили «Тампе» (2:2, 1:2). А в следующем матче они проиграли «Филадельфии» (1:3). В заключительной встрече столичная команда победила «Бостон» (2:1).
В плей-офф Кубка Стэнли «Вашингтон» также играет неубедительно. Первый матч с «Айлендерс» закончился поражением со счетом 2:4, а второй — с более крупным результатом 2:5.
Прогноз и ставка
На победу «Айлендерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.19, на ничью — 4.42, а на победу «Вашингтона» — 2.06.
Столичный клуб продолжает испытывать проблемы с игрой и результативностью. Этим должен пользоваться коллектив из Нью-Йорка в третьем матче серии. Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» или ничья с коэффициентом 1.84. 0