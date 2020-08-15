НХЛ. «Вашингтон» уступил «Айлендерс», «Монреаль» разгромил «Филадельфию»

«Филадельфия» — «Монреаль» 0:5

«Монреаль» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0).

В составе победителей один гол забил Йоэль Армиа, а Томаш Татар и Йеспери Котканиеми оформили по дублю.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции «Филадельфия» — «Монреаль» — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) Голы: Татар — 1 (Галлахер, Сузуки), 1:02 — 0:1. Котканиеми — 3 (Друэн, Доми), 12:36 — 0:2. Татар — 2 (бол., Мете, Доми), 21:25 — 0:3. Армиа — 1 (Эванс, Белзил), 37:57 — 0:4. Котканиеми — 4 (бол., Доми, Мете), 50:35 — 0:5Вратари: Харт (Эллиотт, 37:57) — ПрайсШтраф: 26-24Броски: 30 (6+15+9) — 32 (16+11+5)

Счет в серии стал 1:1. В первой игре «Флайерз» одержали победу со счетом 2:1.

«Филадельфия» — «Монреаль» 0:5

«Сент-Луис» — «Ванкувер» 3:4 ОТ

«Ванкувер» в матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0).

Автором победного гола стал Бо Хорват, оформивший в матче дубль. Еще по шайбе на свой счет записали Элиас Петтерссон и Таннер Пирсон.

У «Блюз» отличились Райан О’Райлли, Самуэль Бле и Дэвид Перрон.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провел на льду 35 минут 46 секунд и отметился голевой передачей на Дэвида Перрона.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции «Сент-Луис» — «Ванкувер» — 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1) Голы: Хорват — 5 (мен., Танев), 7:23 — 0:1. Пирсон — 3 (бол., Петтерссон, Бозер), 33:01 — 0:2. О`Райлли — 1 (бол., Перрон, Пьетранджело), 38:56 — 1:2. Петтерссон — 3 (бол., Миллер, Бозер), 45:36 — 1:3. Блэй — 1, 49:02 — 2:3. Шворц — 2 (Перрон, Пьетранджело), 59:53 — 3:3. Хорват — 6 (Хьюз, Эдлер), 65:55 — 3:4Вратари: Биннингтон — МаркстремШтраф: 13-19Броски: 37 (12+13+11+1) — 25 (10+6+6+3)

Счет в серии до четырех побед стал 2:0. Следующий матч пройдет 17 августа.

«Сент-Луис» — «Ванкувер» 3:4 ОТ

«Вашингтон» — «Айлендерс» 2:5

«Вашингтон» в матче первого раунда плей-офф НХЛ уступил «Айлендерс» со счетом 2:5 (1:0, 1:3, 0:2).

В составе победителей отличились Ник Ледди, Сэтт Мартин, Брок Нельсон, Кэл Клаттербак и Андерс Ли. Российский голкипер Семен Варламов совершил 23 сейва.

За «Вашингтон» дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин. Защитник Дмитрий Орлов отличился результативной передачей. Нападающий Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Илья Ковальчук результативными действиями не отметился.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции «Вашингтон» — «Айлендерс» — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2) Голы: Овечкин — 1 (Уилсон, Карлсон), 0:56 — 1:0. Ледди — 1 (бол., Бэйли, Бовилье), 22:56 — 1:1. Мартин — 2 (Мэйфилд), 25:01 — 1:2. Овечкин — 2 (Диллон, Орлов), 26:39 — 2:2. Нельсон — 3, 26:54 — 2:3. Клаттербак — 1 (Пажо), 57:14 — 2:4. Ли — 2 (п.в., Пажо, Пелеч), 58:21 — 2:5Вратари: Холтби — ВарламовШтраф: 14-8Броски: 25 (6+7+12) — 32 (12+12+8)

«Айлендерс» повели в серии со счетом 2:0. Третий матч команды проведут 16 августа.

«Вашингтон» — «Айлендерс» 2:5

«Калгари» — «Даллас» 2:0

«Калгари» обыграл «Даллас» со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в третьем матче серии плей-офф НХЛ.

Главным героем матча стал голкипер «Калгари» Кэм Тальбо, который оформил шатаут, совершив 35 сейвов. Голами в составе победителей отметились Микаэль Баклунд и Ти Джей Броди.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провел на льду 17 минут 37 секунд и нанес 3 броска в створ ворот. Денис Гурьянов закончил матч с показателем полезности «-1». Вратарь Антон Худобин отразил 21 бросок из 23.

НХЛ. Кубок Стэнли. Запад. 1/4 финала конференции. Третий матч «Калгари» — «Даллас» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Голы: Баклунд — 3 (мен., Линдхольм), 25:58 — 1:0. Броди — 1 (Кин, Джиордано), 50:36 — 2:0Вратари: Тэлбот — ХудобинШтраф: 8-4Броски: 23 (11+4+8) — 35 (8+16+11)

Счет в серии стал 2:1 в пользу «Калгари». 0