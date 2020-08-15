НХЛ. «Вашингтон» уступил «Айлендерс», «Монреаль» разгромил «Филадельфию»

«Филадельфия» — «Монреаль» 0:5
«Монреаль» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0).
В составе победителей один гол забил Йоэль Армиа, а Томаш Татар и Йеспери Котканиеми оформили по дублю.
Счет в серии стал 1:1. В первой игре «Флайерз» одержали победу со счетом 2:1.
«Сент-Луис» — «Ванкувер» 3:4 ОТ
«Ванкувер» в матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0).
Автором победного гола стал Бо Хорват, оформивший в матче дубль. Еще по шайбе на свой счет записали Элиас Петтерссон и Таннер Пирсон.
У «Блюз» отличились Райан О’Райлли, Самуэль Бле и Дэвид Перрон.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провел на льду 35 минут 46 секунд и отметился голевой передачей на Дэвида Перрона.
Счет в серии до четырех побед стал 2:0. Следующий матч пройдет 17 августа.
«Вашингтон» — «Айлендерс» 2:5
«Вашингтон» в матче первого раунда плей-офф НХЛ уступил «Айлендерс» со счетом 2:5 (1:0, 1:3, 0:2).
В составе победителей отличились Ник Ледди, Сэтт Мартин, Брок Нельсон, Кэл Клаттербак и Андерс Ли. Российский голкипер Семен Варламов совершил 23 сейва.
За «Вашингтон» дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин. Защитник Дмитрий Орлов отличился результативной передачей. Нападающий Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Илья Ковальчук результативными действиями не отметился.
«Айлендерс» повели в серии со счетом 2:0. Третий матч команды проведут 16 августа.
«Калгари» — «Даллас» 2:0
«Калгари» обыграл «Даллас» со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в третьем матче серии плей-офф НХЛ.
Главным героем матча стал голкипер «Калгари» Кэм Тальбо, который оформил шатаут, совершив 35 сейвов. Голами в составе победителей отметились Микаэль Баклунд и Ти Джей Броди.
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провел на льду 17 минут 37 секунд и нанес 3 броска в створ ворот. Денис Гурьянов закончил матч с показателем полезности «-1». Вратарь Антон Худобин отразил 21 бросок из 23.
Счет в серии стал 2:1 в пользу «Калгари». 0