«Колорадо» обыграл «Аризону» и удвоил преимущество в серии

«Колорадо»
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В составе победителей отличились Натан МакКиннон, Тайсон Джост и Андре Бураковски.
За «Койотис» шайбы забросили Клэйтон Келлер и Михаэль Грабнер.
В составе «Эвеланш» в матче приняли участие россияне Владислав Наместников, Валерий Ничушкин и Никита Задоров.
«Колорадо» ведет в серии со счетом 2-0. Следующий матч команды проведут 15 августа.
НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции. Второй матч
«Колорадо» — «Аризона» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Маккиннон — 2 (Ландескуг), 3:40 — 1:0. Келлер — 3, 16:49 — 1:1. Жост — 1 (Макар, Комфер), 23:37 — 2:1. Грабнер — 3 (Ричардсон, Истерли), 25:06 — 2:2. Бураковски — 2 (Кадри, Колверт), 57:07 — 3:2Вратари: Грубауэр — Кюмпер (58:07)Броски: 28 (10+9+9) — 32 (8+16+8)Штраф: 8 — 8