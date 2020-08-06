«Монреаль» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч НХЛ 6 августа 2020 года

В третьем матче плей-офф НХЛ «Монреаль» сыграет с «Питтсбургом». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 6 августа. Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Монреаль» — «Питтсбург».

«Монреаль»

В регулярном чемпионате НХЛ канадский клуб из провинции Квебек был пятым в таблице Атлантического дивизиона.

Перед приостановкой сезона «Монреаль» потерпел 3 поражения, пропустив в каждой игре 4 шайбы. В этих матчах «Хабс» уступили «Тампе» (0:4), «Флориде» (1:4) и «Нэшвиллу» (2:4).

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После выхода из карантина подопечные Клода Жюльена сыграли с «Торонто» в предсезонке и в итоге оказались слабее «кабанов» (2:4).

В первом поединке плей-офф «Монреаль» в овертайме прихлопнул «Питтсбург» (3:2), а во втором матче канадцы проиграли «Пенс» (1:3).

«Питтсбург»

Перед паузой в хоккее клуб из штата Пенсильвания замыкал тройку лидеров в турнирной таблице Столичного дивизиона.

До ухода на карантин «Питтсбург» проиграл два матчах из трех последних. В этих неудачных встречах «Пенс» крупно влетели «Вашингтону» (2:5) и «Каролине» (2:6).

Позже подопечные Майка Салливана отыгрались на «Нью-Джерси» (5:2). А в рамках предсезонки «пингвины» в овертайме уступили «Филадельфии» (2:3).

Поражением в дополнительное время закончилась и первая игра плей-офф с «Монреалем» (2:3), однако через 2 дня «Питтсбург» сумел достойно ответить «Хабс» (3:1).

Прогноз и ставка

На победу «Монреаля» в третьем поединке серии букмекеры дают коэффициент 3.26, ничья оценивается в 4.54, а победа «Питтсбурга» в основное время — в 2.00.

Наши прогноз и ставка — победа «Питтсбурга» в матче с коэффициентом 1.59. 0