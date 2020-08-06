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    Кто из соперников поведет в серии?

    «Монреаль» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч НХЛ 6 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Питтсбург»
    Брандон Танев
    В третьем матче плей-офф НХЛ «Монреаль» сыграет с «Питтсбургом». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 6 августа. Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Монреаль» — «Питтсбург».
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    Хоккей. Кубок Стэнли 06 Августа 2020 года
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    •  Монреаль 03:00 Питтсбург Питтсбург
  • Питтсбург
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  • X
  • 4.20
  • 2
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    «Монреаль»

    В регулярном чемпионате НХЛ канадский клуб из провинции Квебек был пятым в таблице Атлантического дивизиона.

    Перед приостановкой сезона «Монреаль» потерпел 3 поражения, пропустив в каждой игре 4 шайбы. В этих матчах «Хабс» уступили «Тампе» (0:4), «Флориде» (1:4) и «Нэшвиллу» (2:4).

    Все прогнозы на хоккей

    После выхода из карантина подопечные Клода Жюльена сыграли с «Торонто» в предсезонке и в итоге оказались слабее «кабанов» (2:4).

    В первом поединке плей-офф «Монреаль» в овертайме прихлопнул «Питтсбург» (3:2), а во втором матче канадцы проиграли «Пенс» (1:3).

    «Питтсбург»

    Перед паузой в хоккее клуб из штата Пенсильвания замыкал тройку лидеров в турнирной таблице Столичного дивизиона.

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    • До ухода на карантин «Питтсбург» проиграл два матчах из трех последних. В этих неудачных встречах «Пенс» крупно влетели «Вашингтону» (2:5) и «Каролине» (2:6).

    Позже подопечные Майка Салливана отыгрались на «Нью-Джерси» (5:2). А в рамках предсезонки «пингвины» в овертайме уступили «Филадельфии» (2:3).

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    Поражением в дополнительное время закончилась и первая игра плей-офф с «Монреалем» (2:3), однако через 2 дня «Питтсбург» сумел достойно ответить «Хабс» (3:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Монреаля» в третьем поединке серии букмекеры дают коэффициент 3.26, ничья оценивается в 4.54, а победа «Питтсбурга» в основное время — в 2.00.

    Наши прогноз и ставка — победа «Питтсбурга» в матче с коэффициентом 1.59. 0

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    «Монреаль» — «Питтсбург». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч НХЛ 6 августа 2020 года. Прогноз на «Монреаль» — «Питтсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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