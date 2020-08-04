«Питтсбург» сравнял счет в серии с «Монреалем»

Фрагмент матча
twitter.com/penguins
В составе победителей голы забили Сидни Кросби, Джейсон Цукер и Джейк Гюнцель. За проигравших шайбу забросил Еспери Котканиеми.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин результативными действиями не отметился.
Таким образом, счет в серии до трех побед стал ничейным — 1:1. Третья игра состоится в ночь на 6 августа.
НХЛ Квалификационный раунд Второй матч
«Питтсбург» — «Монреаль» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Голы: Кросби — 2 (Гюнтцель, Шири), 4:25 — 1:0. Зукер — 1 (Шири, Дюмулин), 54:41 — 2:0. Котканиеми — 2 (Лехконен, Питри), 57:50 — 2:1. Гюнтцель — 1 (п.в., Раст), 59:50 — 3:1Вратари: Мюррей — Прайс (58:00 — 59:50)Штраф: 8-14Броски: 38 (14+15+9) — 27 (7+6+14)