«Питтсбург» сравнял счет в серии с «Монреалем»

выиграл ув матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

Фрагмент матча twitter.com/penguins 10 000 Фрибет новичкам Играть!

В составе победителей голы забили Сидни Кросби, Джейсон Цукер и Джейк Гюнцель. За проигравших шайбу забросил Еспери Котканиеми.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин результативными действиями не отметился.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал ничейным — 1:1. Третья игра состоится в ночь на 6 августа.