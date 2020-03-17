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    Как сыграют «сибиряки» в первой игре полуфинала?

    «Барыс» — «Сибирь». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч полуфинала конференций КХЛ 17 марта 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Барыс Прогнозы на Сибирь
    Прогноз на «Барыс» — «Сибирь»
    Валерий Орехов
    В игре полуфинала конференций КХЛ «Барыс» будет принимать «Сибирь». Матч состоится 17 марта на «Барыс Арене». Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Сибирь».
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 17 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 3.90
  • Ставка!
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    «Барыс»

    Казахстанский коллектив из Нур-Султана вышел в плей-офф КХЛ, заняв второе место в турнирной таблице Восточной конференции. За 62 матча эта команда завоевала 84 балла.

    В четвертьфинале конференций «Барыс» сразился за путевку дальше с «Металлургом» Мг. В ходе пяти поединков подопечные Андрея Скабелки одержали верх в серии со счетом 4:1.

    1 марта в Нур-Султане хозяева разгромили «сталеваров» — 4:0, однако, чуть позже дома казахстанцы оказались слабее «Магнитки» (0:3).

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    В следующих трех матчах «Барыс» выиграл. В Магнитогорске подопечные Скабелки одолели «лисов» в овертайме (2:1) и в основное время (0:2), после чего в родных стенах они разбили «Металлург» Мг — 5:2.

    «Сибирь»

    Хоккейный клуб, который располагается в Новосибирске, финишировал на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, заработав в 62 матчах 74 балла.

    А в четвертьфинале конференций «Сибири» в соперники достался «Автомобилист». В стартовых двух поединках в Екатеринбурге подопечные Николая Заварухина победили оппонентов в основное время (2:0) и в овертайме (1:0).

    6 марта «снеговики» сразились с «Авто» в Новосибирске. Третий матч серии закончился победой хозяев в добавочном периоде (4:3).

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    Однако, 8 числа «Сибирь» в родных стенах была разгромлена «Автомобилистом» — 1:5. 10 марта коллектив Николая Заварухина прошел оппонентов, одолев тех в последней встрече серии со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,89, на ничью — 4,04, а на победу «Сибири» — 3,82.

    Дома «Барыс» будет явным фаворитом противостояния, но «Сибирь» на данном этапе выглядит здорово и забивает много. В гостях «снеговики» не станут все время играть от соперника, поэтому наши прогноз и ставка на матч — индивидуальный тотал «Сибири» больше 1,5 с коэффициентом 1,91. 0

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    «Барыс» — «Сибирь». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч полуфинала конференций КХЛ 17 марта 2020 года. Прогноз на «Барыс» — «Сибирь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91
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