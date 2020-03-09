«Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч четвертьфинала конференций КХЛ 9 марта 2020 год

В игре четвертьфинала конференций КХЛ «Авангард» будет принимать «Салават Юлаев». Матч состоится 9 марта на арене «Балашиха». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Авангард» — «Салават Юлаев».

«Авангард»

Омская команда в турнирной таблице Восточной конференции финишировала на третьем месте. В 62 матчах регулярки она набрала 83 очка.

Последние три домашние встречи регулярного первенства КХЛ «Авангард» проиграл. Подопечные Боба Хартли уступили «Йокериту» в овертайме (1:1, 3:4), «Локомотиву» (0:1) и «Авто» (2:4).

В первом же плей-офф матче «ястребы» разгромили «Салават Юлаев» (5:2), после чего они потерпели от уфимцев поражение в дополнительное время (2:3).

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5 числа «Авангард» снова влетел «юлаевцам» со счетом 3:6. 7 марта подопечные Боба Хартли на выезде разбили команду Цулыгина на «Уфа-Арене» (5:1).

«Салават Юлаев»

Уфимская команда в 62 матчах регулярного первенства заработала 68 баллов. Благодаря этому ей удалось выйти в плей-офф с шестого места в турнирной таблице Восточной конференции.

Последняя победа в регулярке была добыта «Салаватом Юлаевым» 23 февраля. Тогда коллектив Николая Цулыгина в овертайме одержал верх над «Металлургом» Мг (2:1).

А через 2 дня «юлаевцы» оказались слабее «Ак Барса» (2:3). В первой встрече в рамках четвертьфинала конференций уфимцы крупно влетели «Авангарду» (2:5).

3 марта «Салават Юлаев» взял у «ястребов» реванш в овертайме (3:2), после чего он вышел вперед, одолев коллектив Боба Хартли со счетом 3:2. 7 числа уфимцы были разгромлены омичами — 1:5.

Прогноз

На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,84, на ничью — 4,20, а на победу «Салавата Юлаева» — 3,86.

На арене «Балашиха» «Авангард», который смог установить равенство в серии, может выйти вперед. Наш прогноз на матч — победа «Авангарда» с коэффициентом 1,84. 0