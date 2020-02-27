ЦСКА — «Сочи». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч КХЛ 27 февраля 2020 года

В очередной игре КХЛ ЦСКА будет принимать «Сочи». Матч состоится 27 февраля на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Сочи».

ЦСКА

На данный момент московская команда имеет на своем счету 92 очка, заработанных в 61 матче. Сейчас столичный клуб идет вторым в турнирной таблице Запада, уступая СКА лишь 1 балл.

В стартовых февральских играх ЦСКА выглядел здорово. Подопечные Игоря Никитина сумели завоевать две убедительные победы. Его команда одолела «Куньлунь РС» (3:0) и «Торпедо» (4:1).

А 13 числа «армейцы» в родных стенах потерпели поражение от «Барыса» (3:2). Но в следующем поединке они всухую переиграли «Локомотив» (4:0).

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Чуть позже ЦСКА дважды разнес минское «Динамо» (4:1; 8:1). В последнем на сегодняшний день матче коллектив из Москвы был разгромлен СКА в «Армейском дерби» (1:4).

«Сочи»

Хоккейный клуб из одноименного города в ходе 61 матча регулярного чемпионата набрал 59 очков, вследствие чего он занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Февраль для «Сочи» начался с яркой победы над «Витязем» в ледовом дворце «Большой» (5:4), а затем команда Александра Андриевского в овертайме уступила «богатырям» (1:2).

13 февраля «леопарды» по буллитам разобрались с «Сибирью» (2:2, 3:2), после чего они в гостях перепела поражения от «Барыса» (2:3) и «Салавата Юлаева» (0:2).

20 числа «Сочи» в дополнительное время победил «Витязь» (3:2). Через пару дней этот клуб одолел «Торпедо» в добавочном периоде (1:0). В последнем матче «леопарды» проиграли «Северстали» (2:3).

Прогноз

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,23, на ничью — 6,65, а на победу «Сочи» — 11,0.

В грядущем поединке «леопардам» терять уже нечего. Коллектив Александра Андриевского постарается сыграть с ЦСКА на равных. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Сочи» больше 1 с коэффициентом 1,94. 0