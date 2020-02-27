ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоландХоланд — уже звезда, но это еще не предел «Спартак» — «Зенит»Восемь ожиданий от весенней части РПЛ «Челси» — «Бавария»ЛЧ. «Бавария» уничтожила «Челси» в Лондоне, «Барселона» не смогла победить в Италии
  • 11:33
    • «Динамо» и «Спартак» рассудит Карасев, VAR будет на всех матчах
  • 00:55
    • «Наполи» и «Барселона» не выявили победителя
  • 00:51
    • «Бавария» крупно обыграла «Челси» в Лондоне
  • 22:33
    • Стали известны все участники плей-офф Кубка Гагарина
  • 21:44
    • СКА на выезде обыграл ЦСКА в армейском дерби
  • 21:33
    • «Ак Барс» оказался сильнее «Салавата» в «зеленом дерби»
  • 21:16
    • «Торпедо» вышло в плей-офф Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    Сдержит ли ЦСКА свои ворота сухими?

    ЦСКА — «Сочи». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч КХЛ 27 февраля 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на ЦСКА Прогнозы на Сочи
    Прогноз на ЦСКА — «Сочи»
    Ларс Юханссон
    В очередной игре КХЛ ЦСКА будет принимать «Сочи». Матч состоится 27 февраля на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Сочи».
    ×
    Хоккей. КХЛ 27 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.24
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 10.50
  • Ставка!
    •

    ЦСКА

    На данный момент московская команда имеет на своем счету 92 очка, заработанных в 61 матче. Сейчас столичный клуб идет вторым в турнирной таблице Запада, уступая СКА лишь 1 балл.

    В стартовых февральских играх ЦСКА выглядел здорово. Подопечные Игоря Никитина сумели завоевать две убедительные победы. Его команда одолела «Куньлунь РС» (3:0) и «Торпедо» (4:1).

    А 13 числа «армейцы» в родных стенах потерпели поражение от «Барыса» (3:2). Но в следующем поединке они всухую переиграли «Локомотив» (4:0).

    Все прогнозы на КХЛ

    Чуть позже ЦСКА дважды разнес минское «Динамо» (4:1; 8:1). В последнем на сегодняшний день матче коллектив из Москвы был разгромлен СКА в «Армейском дерби» (1:4).

    «Сочи»

    Хоккейный клуб из одноименного города в ходе 61 матча регулярного чемпионата набрал 59 очков, вследствие чего он занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

    Февраль для «Сочи» начался с яркой победы над «Витязем» в ледовом дворце «Большой» (5:4), а затем команда Александра Андриевского в овертайме уступила «богатырям» (1:2).

    13 февраля «леопарды» по буллитам разобрались с «Сибирью» (2:2, 3:2), после чего они в гостях перепела поражения от «Барыса» (2:3) и «Салавата Юлаева» (0:2).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    20 числа «Сочи» в дополнительное время победил «Витязь» (3:2). Через пару дней этот клуб одолел «Торпедо» в добавочном периоде (1:0). В последнем матче «леопарды» проиграли «Северстали» (2:3).

    Прогноз

    На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,23, на ничью — 6,65, а на победу «Сочи» — 11,0.

    В грядущем поединке «леопардам» терять уже нечего. Коллектив Александра Андриевского постарается сыграть с ЦСКА на равных. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Сочи» больше 1 с коэффициентом 1,94. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Адмирал — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Брага — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лион — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.74
  • Экспресс дня 26 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Реал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лион — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Эспаньол — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.69
  • Прогноз на матч Мальме — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.64
  • Прогноз на матч Порту — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Аталанта» в шаге от четвертьфинала Лиги чемпионов
  • Топ-клубы Европы могут поучиться у «Аталанты»
    • 21:09 20/02/2020     Фрагмент боя
  • «Цыганский Король» снова на вершине. Фьюри деклассировал Уайлдера
    • 00:08 24/02/2020     Габриэл Жезус
  • Тренировка для «Ман Сити», незаслуженное поражение для «Лестера»
    • 14:54 23/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    ЦСКА — «Сочи». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч КХЛ 27 февраля 2020 года. Прогноз на ЦСКА — «Сочи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
    Тоже интересно
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. 701-я шайба Овечкина, дебют Ковальчука за «Кэпс», два очка ПанаринаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 февраля 08:370
  • 11:49
    • Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках
  • 09:56
    • «Милуоки» нанес поражение «Торонто», «Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан»
  • 11:19
    • Мюллер: «Бавария» одержала заслуженную победу над «Челси»
    Юрген Клопп Футбол Триллер на «Энфилде». «Ливерпуль» столкнулся с проблемами, но снова их решил«Ливерпуль» одержал сложную победу над «Вест Хэмом» и продолжил свой путь к чемпионству Вчера в 14:040
  • Экспресс дня

  • «МЮ» и «Селтик» шагнут в 1/8 финала ЛЕ?
  • 4.08
    •
  • 11:05
    • Болгария отказалась принимать юниорский ЧМ из-за коронавируса
  • 09:38
    • Гризманн: Мне нужно работать над своей игрой
  • 09:22
    • Левандовский повторил рекорд Роналду
    Александр Логинов Прочие Один в поле не воин. Кроме Логинова у России не было команды на ЧМИтоги чемпионата мира по биатлону — в нашем обзоре спортивной прессы Вчера в 02:350
  • 09:03
    • Надаль вышел во второй круг турнира в Мексике
  • 08:52
    • Кике Сетьен: «Барселона» добыла положительный результат в Италии
  • 07:17
    • Гаттузо: Когда «Наполи» играем как команда, то может добиться хорошего результата
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие