«Авангард» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч КХЛ 21 февраля 2020 года

В очередной игре КХЛ «Авангард» будет принимать «Йокерит». Матч состоится 21 февраля на арене «Балашиха». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Авангард» — «Йокерит».

«Авангард»

В турнирной таблице Восточной конференции клуб, представляющий Омск, занимает второе место. За 59 игр регулярного сезона он заработал 82 очка.

30 января «Авангард» прервал свою серию из восьми матчей без поражений. В тот день в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце» гости в овертайме уступили СКА (0:1).

После этой неудачной встречи подопечные Боба Хартли еще два раза потеряли очки. «Ястребы» оказались слабее «Барыса» (3:4) и «Металлурга» Мг в дополнительное время (1:2).

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11 февраля «Авангард» в послематчевых бросках взял верх над «Ак Барсом» (1:1, 2:1), а через пару дней омичи разгромили «Адмирал» (5:2). В последнем поединке коллектив Хартли получил ответку от «Ак Барса» (3:5).

«Йокерит»

Финская команда из города Хельсинки закрепилась на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции с 82 баллами в запасе.

В шести февральских поединках подопечные Лаури Марьямяки дважды проиграли. Одно из этих поражений было зафиксировано 1 числа в гостевой встрече с «Локомотивом» (0:5).

После разгрома в Ярославле «джокеры» трижды были сильнее своих соперников. «Йокерит» одержал верх над рижским «Динамо» (4:2), «Трактором» (3:2) и «Автомобилистом» (4:3).

15 февраля финны вновь оступились. На «Хартвалл Арене» хозяева в серии послематчевых бросков не справились с «Металлургом» Мг (3:3, 1:2). 17 февраля «Йокерит» разнес «Динамо» Москва (5:0).

Прогноз

На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,03, на ничью — 4,10, а на победу «Йокерита» — 3.14.

На арене «Балашиха» две забивные команды между собой сыграют открыто. Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,77. 0