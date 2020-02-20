«Эдмонтон» — «Бостон». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч НХЛ 20 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Эдмонтон» будет принимать «Бостон». Матч состоится 20 февраля на арене «Роджерс Плейс». Начало встречи — в 04:30 мск. Прогноз на «Эдмонтон» — «Бостон».

«Эдмонтон»

Канадский клуб из провинции Альберта находится на вершине таблицы Тихоокеанского дивизиона. За 59 матчей регулярного сезона эта команда смогла заработать 70 очков.

Стартовые февральские поединки начались для «Эдмонтона» с двух ярких побед. Подопечные Дэйва Типпета одолели «Сент-Луис» (4:2) и разгромили «Калгари» (8:3).

В следующих встречах «нефть» потерпела поражения от «Аризоны» (3:0) и «Сан-Хосе» (6:3). 9 февраля канадцам удалось обыграть «Нэшвилл» (3:2).

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В другом матче «Эдмонтон» справился дома с «Чикаго» (5:3). После поражения от «Тампы-Бэй» 14 числа (1:3) «Ойлерз» одолели «Флориду» (4:1) и «Каролину» в овертайме (4:3).

«Бостон»

Представители штата Массачусетс занимают первое место в таблицах Восточной конференции и Атлантического дивизиона с 86 баллами, завоеванными в 60 играх.

На старте февральских поединков «Бостон» выиграл пять раз. Данная серия началась с выездных побед над «Виннипегом» (2:1) и «Миннесотой» (6:1).

Затем черно-золотые разобрались с «Ванкувером» (4:0), с «Чикаго» в дополнительное время (2:1) и с «Аризоной» (2:1). Но 9 числа победный ход «Бис» был прерван.

В тот день «Бостон» в гостях оказался слабее «Детройта» (1:3). Чуть позже «медведи» разгромили «Монреаль» (4:1) и «Детройт» (4:1), а также одолели «Рейнджерс» (3:1).

Прогноз

Победа «Эдмонтона» оценивается в 3,42, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,64, а на победу «Бостона» — 1,87.

К этой встрече хозяева подходят с серьезными кадровыми потерями из шести хоккеистов. А «медведи» сейчас в прекрасной форме. Наш прогноз — победа «Бостона» в матче с коэффициентом 1,58. 0