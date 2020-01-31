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    «Баффало» — «Монреаль». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч НХЛ 31 января 2020 года

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    Прогноз на «Баффало» — «Монреаль»
    Ник Судзуки
    В очередной игре НХЛ «Баффало» будет принимать «Монреаль». Матч состоится 31 января на арене «КиБанк Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Баффало» — «Монреаль».
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    Хоккей. НХЛ 31 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Баффало»

    На данный момент клуб из штата Нью-Йорк имеет на своем счету 51 очко. Этого пока хватает лишь для пятой позиции в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

    После поражения 1 января от «Тампы-Бэй» (4:6) подопечные Ральфа Крюгера переиграли в овертайме «Эдмонтон» (3:2) и одержали верх над «Флоридой» (3:2).

    Затем «Сэбс» потерпели крупные поражения от «Сент-Луиса» (1:5) и «Ванкувера» (3:6). 13 января «мечи» разгромили «Детройт» (5:1).

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    В следующих двух встречах «Баффало» разобрался с «Вегасом» (4:2) и «Далласом» (4:1), а чуть позже представители штата Нью-Йорк оказались слабее «Нэшвилла» (1:2) и «Оттавы» (2:5).

    «Монреаль»

    Канадский клуб, который расположен в провинции Квебек, находится на шестом месте в общекомандном рейтинге Атлантического дивизиона. Как и у ближайшего соперника, на счету этого коллектива сейчас имеется 51 балл.

    Совсем недавно подопечные Клода Жюльена пережили черную полосу из восьми поражений кряду. Но 12 января данная серия была прервана победой в овертайме над «Оттавой» (2:1).

    А через пару дней «Монреаль» разобрался с «Калгари» (2:0). Однако, в следующей встрече «славные» крупно уступили «Чикаго» у себя дома (1:4).

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    17 января канадская команда легко справилась с «Филадельфией» (4:1), после чего «Хабс» по буллитам оказались сильнее «Вегаса» (4:4, 2:1). В последней на сегодня игре «Монреаль» потерял очки в битве с «Вашингтоном» (2:4).

    Прогноз

    На победу «Баффало» в грядущей встрече букмекеры дают коэффициент 2,35, на ничью — 4,20, а на победу «Монреаля» — 2,60.

    Этим двум командам не помешают победные баллы, поэтому никто в данном поединке не станет действовать от соперника. Наш прогноз — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,77. 0

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    «Баффало» — «Монреаль». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч НХЛ 31 января 2020 года. Прогноз на «Баффало» — «Монреаль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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