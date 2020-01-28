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    Выстоят ли канадцы в игре против «Кэпс»?

    «Монреаль» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч НХЛ 28 января 2020 года

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    Прогноз на «Монреаль» — «Вашингтон»
    Илья Ковальчук
    В очередной игре НХЛ «Монреаль» будет принимать «Вашингтон». Матч состоится 28 января на арене «Белл Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Монреаль» — «Вашингтон».
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    Хоккей. НХЛ 28 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.20
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    «Монреаль»

    Сейчас канадский клуб из провинции Квебек находится на шестой позиции в турнирной таблице Атлантического дивизиона. На счету этой команды имеется 51 очко.

    С 29 декабря по 10 января «Монреаль» проиграл в восьми матчах кряду. Последней в данном списке была встреча с «Эдмонтоном» (2:4).

    Но 12 января «Хабс» прервали неудачный ход победой над «Оттавой» в дополнительное время (2:1). Затем подопечные Клода Жюльена разобрались с «Калгари» (2:0).

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    Чуть позже «Монреаль» снова потерпел поражение. У себя дома «славные» были разгромлены «Чикаго» (1:4). После этого красные взял верх над «Филадельфией» (4:1) и «Вегасом» по буллитам (4:4, 1:2).

    «Вашингтон»

    Столичная команда продолжает уверенно лидировать в своем дивизионе и Восточной конференции. За 49 игр клубу из округа Колумбия удалось набрать 71 очко.

    Старт 2020 года «Вашингтон» охарактеризовал тремя победами. В этих встречах «Кэпс» одолели «Каролину» (4:3), «Сан-Хосе» в овертайме (5:4) и «Оттаву» (6:1).

    Но 9 и 12 января подопечные Тодда Рирдена проиграли. Сперва они оказались слабее «Филадельфии» (2:3), а затем были разгромлены «Нью-Джерси» (1:5).

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    Чуть позже «Вашингтон» одержал верх над «Каролиной» (2:0), уверенно разобрался с «Нью-Джерси» (5:2) и переиграл «Айлендерс» (6:4).

    Прогноз

    На победу «Монреаля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,80, на ничью — 4,10, а на победу «Вашингтона» — 2,20.

    Пока канадцы не могут порадовать убедительной игрой, «Кэпс» должны брать очки. Наш прогноз — победа «Вашингтона» в матче с коэффициентом 1,73. 0

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    «Монреаль» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч НХЛ 28 января 2020 года. Прогноз на «Монреаль» — «Вашингтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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