«Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч КХЛ 26 января 2020 года

В очередной игре КХЛ «Авангард» будет принимать «Металлург» Мг. Матч состоится 26 января на арене «Балашиха». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Авангард» — «Металлург» Мг.

«Авангард»

Сейчас клуб из Омска расположен на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В 51 встрече регулярки команда заработала 72 балла.

На данном этапе чемпионата подопечные Боба Хартли могут похвастаться серией без поражений, которая составляет шесть поединков.

Началась она с победы 6 января над «Барысом» (3:0), после чего «ястребы» по буллитам одержали верх над «Амуром» (1:1, 3:2).

Все прогнозы на КХЛ

Чуть позже «Авангард» два раза переиграл «Адмирал» (5:2; 3:1), разобрался с «Витязем» в послематчевых бросках (1:1, 3:2) и разгромил «Сочи» (5:2).

«Металлург» Мг

Представители Магнитогорска сейчас располагаются на восьмом месте в общекомандном рейтинге Восточной конференции, имея 55 баллов на счету.

С 26 декабря по 5 января подопечные Ильи Воробьева победили в четырех матчах. Сперва «Металлург» Мг одолел «Динамо» Рига (2:0), после чего по буллитам переиграл «Динамо» Москва (4:4, 2:0).

3 января «лисы» одержали верх над «Авто» (3:2), а спустя пару дней они разобрались с «Сибирью» (3:1). Чуть позже «Магнитка» потерпела поражение от «Ак Барса» (0:2).

9 января коллектив Воробьева победил «Амур» (4:3). Затем «сталевары» уступили «Трактору» (1:2) и «Барысу» (3:4). В последней встрече «Металлург» Мг был сильнее «Торпедо» (3:1).

Прогноз

На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,86, на ничью — 4,10, а на победу «Металлурга» Мг — 3,70.

Наш прогноз на матч — тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,67. 0