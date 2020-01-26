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    «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч КХЛ 26 января 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз на «Авангард» — «Металлург» Мг
    Артем Манукян
    В очередной игре КХЛ «Авангард» будет принимать «Металлург» Мг. Матч состоится 26 января на арене «Балашиха». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Авангард» — «Металлург» Мг.
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    Хоккей. КХЛ 26 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Авангард»

    Сейчас клуб из Омска расположен на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В 51 встрече регулярки команда заработала 72 балла.

    На данном этапе чемпионата подопечные Боба Хартли могут похвастаться серией без поражений, которая составляет шесть поединков.

    Началась она с победы 6 января над «Барысом» (3:0), после чего «ястребы» по буллитам одержали верх над «Амуром» (1:1, 3:2).

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    Чуть позже «Авангард» два раза переиграл «Адмирал» (5:2; 3:1), разобрался с «Витязем» в послематчевых бросках (1:1, 3:2) и разгромил «Сочи» (5:2).

    «Металлург» Мг

    Представители Магнитогорска сейчас располагаются на восьмом месте в общекомандном рейтинге Восточной конференции, имея 55 баллов на счету.

    С 26 декабря по 5 января подопечные Ильи Воробьева победили в четырех матчах. Сперва «Металлург» Мг одолел «Динамо» Рига (2:0), после чего по буллитам переиграл «Динамо» Москва (4:4, 2:0).

    3 января «лисы» одержали верх над «Авто» (3:2), а спустя пару дней они разобрались с «Сибирью» (3:1). Чуть позже «Магнитка» потерпела поражение от «Ак Барса» (0:2).

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    9 января коллектив Воробьева победил «Амур» (4:3). Затем «сталевары» уступили «Трактору» (1:2) и «Барысу» (3:4). В последней встрече «Металлург» Мг был сильнее «Торпедо» (3:1).

    Прогноз

    На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,86, на ничью — 4,10, а на победу «Металлурга» Мг — 3,70.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,67. 0

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    «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч КХЛ 26 января 2020 года. Прогноз на «Авангард» — «Металлург» Мг. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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