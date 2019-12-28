Россия U20 — Канада U20. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 28 декабря 2019 года

В рамках группового раунда Молодежного чемпионата мира по хоккею 28 декабря 2019 года сборная России сыграет со сборной Канады. Начало матча — в 21:00 мск. Прогноз на Россия U20 — Канада U20.

Россия

Стартовав на Молодежном чемпионате мира с поражения, россияне пока не имеют набранных очков. Поэтому сейчас эта команда находится на четвертой строчке в таблице Группы B.

26 декабря на «Остравар Арене» подопечные Валерия Брагина встретились с Чехией. Несмотря на 36 бросков в створ ворот, Россия не справилась с соперниками, уступив им со счетом 3:4.

А до старта Молодежного чемпионата мира россияне провели два контрольных поединка, в которых атака команды была на высоте, обыгрывая оппонентов крупно.

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21 декабря Россия одержала верх над Казахстаном. Подопечные Валерия Брагина победили всухую — 5:0. Через пару дней сборная снесла Словакию (9:1).

Канада

На данный момент эта сборная располагается на 1 строчке в турнирной таблице Группы B. В первом поединке команда сумела завоевать 3 балла.

На старте Молодежного чемпионата мира Канада встретилась с США. В схватке между представителями Северной Америки подопечные Тима Хантера, уступая по ходу встречи, сумели вырвать победу со счетом 6:4.

Перед началом турнира канадцы приняли участие в двух контрольных поединках. Оба матча эта сборная провела убедительно, дважды одержав верх над соперниками.

В первой товарищеской игре коллектив из Северной Америки был сильнее Швейцарии (3:0), а через несколько дней подопечные Хантера одолели Финляндию (4:2).

Прогноз

На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,35, на ничью — 5,50, а на успех Канады — 1,74.

На «Остравар Арене» сойдутся два принципиальных соперника, которые не будут думать об обороне. Наш прогноз на матч — тотал больше 6 с коэффициентом 1,63. 0