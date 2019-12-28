«Нефтехимик» — «Авангард». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч КХЛ 28 декабря 2019 года

В очередной игре КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Авангард». Матч состоится 28 декабря на арене «Нефтехимик». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Авангард».

«Нефтехимик»

За 41 матч регулярного первенства клуб из Нижнекамска сумел завоевать 42 балла. В результате этих показателей команда занимает 10 место в турнирной таблице Восточной конференции.

В начале декабря «волки» провели две встречи дома. В родных стенах «Нефтехимик» разгромил «Сочи» (4:1), а также уверенно разобрался с «Трактором» (6:4).

С 8 по 21 декабря «нижнекамцы» потерпели четыре поражения. Подопечные Вячеслава Буцаева уступили «Салавату Юлаеву» (1:2), «Металлургу» Мг по буллитам (3:3, 0:2), «Автомобилисту» (3:4) и «Трактору» в овертайме (1:2).

Все прогнозы на КХЛ

В поединке 25 декабря на арене «Нефтехимик» «нефтяники» принимали «Ак Барс». В этой игре коллектив Вячеслава Буцаева был сильнее казанцев в серии послематчевых бросков (1:1, 1:0).

«Авангард»

В турнирной таблице Восточной конференции команда из Омска находится на второй позиции. Приняв участие в 41 встрече, этот коллектив заработал 54 балла.

В семи зимних поединках подопечные Боба Хартли выиграли четыре раза. 2 декабря «Авангард» победил «Амур» (2:1), а через пару дней омичи были разгромлены «Сибирью» (2:5).

Чуть позже «ястребы» всухую переиграли «Ак Барс» (3:0), но уже в следующем поединке коллектив Хартли потерпел поражение от «Барыса» (2:3).

19 декабря «Авангард» на арене «Балашиха» одолел «Сибирь» (3:1), после чего клуб из Омска взял верх над «Салаватом Юлаевым» (2:1). В последней игре «ястребы» были слабее «Трактора» (1:3).

Прогноз

На победу «Нефтехимика» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,20, ничья оценивается в 3,90, а победа «Авангарда» — в 2,06.

Наш прогноз на матч — «Авангард» не проиграет и тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,88. 0