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    Чем закончится для «Авангарда» матч в Нижнекамске?

    «Нефтехимик» — «Авангард». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч КХЛ 28 декабря 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Нефтехимик Прогнозы на Авангард
    Прогноз на «Нефтехимик» — «Авангард»
    Семен Ручкин
    В очередной игре КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Авангард». Матч состоится 28 декабря на арене «Нефтехимик». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Авангард».
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    Хоккей. КХЛ 28 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.30
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.05
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    «Нефтехимик»

    За 41 матч регулярного первенства клуб из Нижнекамска сумел завоевать 42 балла. В результате этих показателей команда занимает 10 место в турнирной таблице Восточной конференции.

    В начале декабря «волки» провели две встречи дома. В родных стенах «Нефтехимик» разгромил «Сочи» (4:1), а также уверенно разобрался с «Трактором» (6:4).

    С 8 по 21 декабря «нижнекамцы» потерпели четыре поражения. Подопечные Вячеслава Буцаева уступили «Салавату Юлаеву» (1:2), «Металлургу» Мг по буллитам (3:3, 0:2), «Автомобилисту» (3:4) и «Трактору» в овертайме (1:2).

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    В поединке 25 декабря на арене «Нефтехимик» «нефтяники» принимали «Ак Барс». В этой игре коллектив Вячеслава Буцаева был сильнее казанцев в серии послематчевых бросков (1:1, 1:0).

    «Авангард»

    В турнирной таблице Восточной конференции команда из Омска находится на второй позиции. Приняв участие в 41 встрече, этот коллектив заработал 54 балла.

    В семи зимних поединках подопечные Боба Хартли выиграли четыре раза. 2 декабря «Авангард» победил «Амур» (2:1), а через пару дней омичи были разгромлены «Сибирью» (2:5).

    Чуть позже «ястребы» всухую переиграли «Ак Барс» (3:0), но уже в следующем поединке коллектив Хартли потерпел поражение от «Барыса» (2:3).

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    19 декабря «Авангард» на арене «Балашиха» одолел «Сибирь» (3:1), после чего клуб из Омска взял верх над «Салаватом Юлаевым» (2:1). В последней игре «ястребы» были слабее «Трактора» (1:3).

    Прогноз

    На победу «Нефтехимика» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,20, ничья оценивается в 3,90, а победа «Авангарда» — в 2,06.

    Наш прогноз на матч — «Авангард» не проиграет и тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,88. 0

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    «Нефтехимик» — «Авангард». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч КХЛ 28 декабря 2019 года. Прогноз на «Нефтехимик» — «Авангард». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
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