«Барыс» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 4 декабря 2019 года

В очередной игре КХЛ «Барыс» будет принимать «Йокерит». Матч состоится 4 декабря на «Барыс Арене». Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Йокерит».

«Барыс»

После 32 матчей регулярного чемпионата представителям Казахстана удалось закрепиться на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 42 очками на счету.

В последних 5 встречах в рамках КХЛ клубу из Нур-Султана удалось победить трижды. Большая часть этих поединков завершалась дополнительным временем.

22 ноября «Барыс» у себя дома получил пять шайб в свои ворота от «Ак Барса», а ответить смог лишь одной (1:5). А затем в овертайме подопечные Андрея Скабелки уступили «Амуру» (2:3).

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В следующих двух встречах «Барыс» в добавочных периодах был сильнее «Металлурга» Мг (2:1) и «Автомобилиста» (2:1). А в первой зимней встрече команда из Казахстана разгромила минское «Динамо» (5:1).

«Йокерит»

В своих 32 поединках регулярки коллектив из города Хельсинки сумел набрать 39 очков. Это позволяет команде занять 7 место в турнирной таблице Западной конференции.

В последних встречах финны выступают нестабильно, чередуя победы поражениями. 19 ноября «Йокерит» уверенно разобрался с «Трактором» (5:2), а затем одолел «Динамо» Москва (3:1).

Но чуть позже в домашней игре «джокеры» потерпели поражение от «Локомотива» по буллитам (2:2, 1:2). Через пару дней на «Хартвалл Арене» хозяева разгромили «Амур» (4:1).

Однако, следующий матч подопечные Лаури Марьямяки провалили, крупно уступив «Сибири» (1:4). А декабрьские выступления «Йокерит» начал с победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2).

Прогноз

Победа «Барыса» в данной игре оценивается коэффициентом 2,28, на ничью букмекеры предлагают котировку 3,95, а на победу «Йокерита» — 2,75.

Обе команды любят забивать много в матчах с равными соперниками. В поединке на «Барыс Арене» скучно не будет. Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,59. 0