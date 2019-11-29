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    «Йокерит» возьмется за соперника со старта поединка

    «Йокерит» — «Сибирь». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч КХЛ 29 ноября 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Йокерит Прогнозы на Сибирь
    Прогноз на «Йокерит» — «Сибирь»
    Игрок «Йокерита»
    В очередной игре КХЛ «Йокерит» будет принимать «Сибирь». Матч состоится 29 ноября на «Хартвалл Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Сибирь».
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    Хоккей. КХЛ 29 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.82
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 3.80
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    «Йокерит»

    За 30 матчей регулярного первенства клуб из города Хельсинки сумел заработать 37 очков, что позволяет ему занимать 7 место в турнирной таблице Западной конференции.

    В последних 6 встречах подопечные Лаури Марьямяки трижды выиграли и столько же раз проиграли. 15 ноября в поединке с «Адмиралом» «джокеры» оказались слабее в серии буллитов (2:2, 2:3).

    Через пару дней «Йокерит» крупно уступил «Амуру» (1:4). 10 ноября представители Финляндии разгромили «Трактор» (5:2), а затем на «Хартвалл Арене» хозяева одержали верх над московским «Динамо» (3:1).

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    Чуть позже в родных стенах «джокеры» по буллитам уступили «Локомотиву» (2:2, 1:2), а в последнем матче команда Марьямяки взяла реванш у «Амура» (4:1).

    «Сибирь»

    На данный момент представители Новосибирска располагаются на 9 месте в турнирной таблице Восточной конференции с 33 очками, завоеванными в 30 поединках.

    Но сейчас сибиряки находятся в игровом кризисе. Коллектив Николая Заварухина уступает соперникам уже в течение восьми встреч кряду. Эта серия началась после победы над ЦСКА (2:1).

    В ноябре «Сибирь» уступила «Металлургу» Мг (1:4), «Локомотиву» (0:2), «Торпедо» (2:6), московскому «Динамо» (2:4), «Ак Барсу» (1:4), вновь «Торпедо» (1:4), «Адмиралу» (1:2).

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    27 ноября «снеговики» еще раз встретились с «Ак Барсом». Матч проходил в Казани. Гости были близки к триумфу, но в итоге все равно уступили «барсам» по буллитам (1:1, 1:2).

    Прогноз

    На победу «Йокерита» в основное время букмекеры предлагают поставить за 1,85, на ничью — за 4,10, а на победу «Сибири» — за 3,75.

    Сейчас сибиряки находятся в очень плохой форме, поэтому на «Хартвалл Арене» хозяева не станут медлить. Наш прогноз на матч — «Йокерит» забьет в первом периоде с коэффициентом 1,83. 0

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    «Йокерит» — «Сибирь». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч КХЛ 29 ноября 2019 года . Прогноз на «Йокерит» — «Сибирь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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