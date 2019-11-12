«Вашингтон» — «Аризона». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 12 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Аризону». Матч состоится 12 ноября на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Аризона».

«Вашингтон»

Команда из округа Колумбия продолжает уверенно выступать на просторах НХЛ. В 18 матчах чемпионата этот коллектив заработал 29 баллов, благодаря чему занял 1 место в таблице Столичного дивизиона.

Вот уже 6 поединков кряду «Кэпс» выигрывают. А поражение последний раз подопечные Тодда Рирдена потерпели 25 октября во встрече с «Эдмонтоном», где «нефть» взяла верх в овертайме (4:3).

После этой неудачи «Вашингтон» по буллитам одолел «Ванкувер» (5:5, 1:2), а затем в дополнительное время оказался сильнее «Торонто» (3:4). Еще один матч завершился разгромом «Баффало» (6:1).

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4 ноября на «Капитал Уан Арене» хозяева взяли верх над «Калгари» (4:2), чуть позже «Кэпс» в добавочном периоде победили «Флориду» (4:5), а также переиграли «Вегас» (5:2).

«Аризона»

На данный момент клуб из города Глендейл застрял в середине турнирной таблицы Востока, а также занял 5 место в Тихоокеанском дивизионе с 20 баллам, заработанными в 17 играх.

В последних 6 матчах подопечным Рика Токкета удалось победить лишь дважды. После домашнего разгрома от «Монреаля» (1:4) «Йотис» взяли верх над «Колорадо» (3:0) и в овертайме одолели «Эдмонтон» (2:3).

6 ноября «Аризона» отправилась в гости к «Калгари». В этой встрече «пустынные псы» в дополнительное время потерпели поражение от оппонентов (4:3).

Две последующие игры также завершились неудачно. В родных стенах команда из Глендейла уступила «Коламбусу» (2:3) и «Миннесоте» (3:4).

Прогноз

На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,90, ничья оценивается в 4,40, а победа «Аризоны» — в 3,35.

Сейчас «Йотис» недостаточно сильны, чтобы в гостях прервать победную серию «Кэпс». Наш прогноз — победа «Вашингтона» в матче с коэффициентом 1,55. 0