Финляндия — Чехия. Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Кубка Карьяла 9 ноября 2019 года

В игре в рамках Кубка Карьяла Финляндия сыграет с Чехией. Матч состоится 9 ноября на «Хартвалл Арене». Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на Финляндия — Чехия.

Финляндия

Сейчас эта сборная находится на втором месте в турнирной таблице с 3 очками на своем счету. От чехов команда отстает лишь из-за разницы голов — 4:3.

В стартовом поединке Кубка Карьяла против России Финляндии пришлось несколько раз отыгрывать разницу в одну шайбу. Но подопечные Юкки Ялонена смогли выйти вперед в 3 периоде и удержали преимущество. Финальный счет — 3:4.

В этой встрече «львам» удалось продемонстрировать высокий процент реализации бросков (18,18%), а также хороший показатель отраженных ударов (90,63%).

Все прогнозы на хоккей

Всего же Финляндия нанесла 22 броска в створ ворот соперников, а 17 ударов пролетели мимо цели.

Чехия

На старте турнира чехам удалось выйти на первое место благодаря разнице голов (3:1). Сейчас в активе у команды имеется 3 балла.

В первом поединке Кубка Карьяла подопечные Милоша Ржиги уверенно разобрались со Швецией (3:1). В этой встрече за Чехию отличились Яшкин, Коварж и Михал Репик.

За весь матч чешская сборная сумела нанести 31 бросок в створ ворота, а реализация этих ударов составила 9,68%. Один из своих голов команда забила в большинстве.

Неплохо коллектив Ржиги отработал и в обороне. Его подопечные отразили 21 выстрел, продемонстрировав высокий процент по этому показателю (95,45%).

Прогноз

На победу Финляндии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,66, на ничью — 4,60, а на победу Чехии — 4,26.

Обе команды здорово проявили себя в первых матчах. В очной встрече победа подарит любому из этих коллективов лидерство в таблице, но финны в родных стенах кажутся явными фаворитами противостояния. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал Финляндии больше 2,5 с коэффициентом 1,58. 0