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    В Бостоне хозяева разберутся с аутсайдерами Востока

    «Бостон» — «Оттава». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч НХЛ 3 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Бостон» — «Оттава»
    Брэд Маршанд
    В очередной игре НХЛ «Бостон» будет принимать «Оттаву». Матч состоится 3 ноября на арене «ТД Гарден». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Оттава».
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    Хоккей. НХЛ 03 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.95
  • 2
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    «Бостон»

    По завершении 12 матчей регулярного первенства команда из штата Массачусетс идет второй в таблице Восточной конференции, имея на своем счету 20 баллов.

    После уверенной домашней победы над «Анахаймом» (4:2) черно-золотые дважды уступили в следующих встречах. Сперва «Бостон» проиграл по буллитам «Тампе-Бэй» (3:3, 0:1), а затем в овертайме оказался слабее «Торонто» (4:3).

    Но с тех пор подопечные Брюса Кэссиди больше не теряли очков. 23 октября «медведи» взяли верх над «Торонто» (4:2), а спустя несколько дней команда одолела «Сент-Луис» (3:0).

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    Чуть позже «Бостон» крупно обыграл «Рейнджерс» (4:7), а также в родных стенах разгромил «Сан-Хосе» (5:1).

    «Оттава»

    На данный момент канадский коллектив из провинции Онтарио идет последним в общем зачете Востока. За 11 игр команда сумела заработать всего 7 баллов.

    С 14 по 22 октября «Сенс» проиграли в четырех матчах. В трех из этих встреч исход решился в основное время. На старте неудачного отрезка «Оттава» уступила «Миннесоте» (0:2), а чуть позже в серии буллитов канадцы оказались слабее «Вегаса» (2:2, 3:2).

    Затем подопечные Ди Джея Смита были разгромлены «Аризоной» (5:2), а спустя пару дней «Оттава» потерпела поражение от «Далласа» (2:1).

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    Но домашний поединок с «Детройтом» прервал полосу неудач, хозяева победили (5:2). А в следующей игре «Сенс» не справились с «Айлендерс» (2:4). В последней на сегодняшний день встрече канадцы взяли верх над «Сан-Хосе» (5:2).

    Прогноз

    Победа «Бостона» в данном поединке оценивается коэффициентом 1,61, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,80, а на победу «Оттавы» — 4,60.

    Сейчас «медведи» демонстрируют неплохие результаты. В домашней встрече против аутсайдера Восточной конференции хозяева выступят уверенно. Наш прогноз на матч — победа «Бостона» с коэффициентом 1,61. 0

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