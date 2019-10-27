«Авангард» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч КХЛ 27 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Авангард» будет принимать ЦСКА. Матч состоится 27 октября на арене «Балашиха». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Авангард» — ЦСКА.

«Авангард»

На данном этапе регулярного первенства омский коллектив принял участие в 21 игре в КХЛ. За этот период команда заработала 29 очков и заняла 2 место в турнирной таблице Востока.

После поражения от «Локомотива» в Ярославле (2:1) «ястребы» провели неплохой отрезок из удачных выступлений. 10 октября подопечные Боба Хартли переиграли «Амур» (1:0), а через пару дней «Авангард» разгромил «Динамо» Рига (4:1).

Затем на арене «Балашиха» хозяева взяли верх над СКА (3:2), а на «Уралец-Арене» эта команда разобралась с «Автомобилистом» (1:3).

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Но 20 октября «Авангард» потерпел поражение от «Металлурга» Мг (3:0). В следующем матче КХЛ «ястребы» по буллитам победили «Салават Юлаев» (1:1, 1:3), а в последнем на сегодняшний день поединке команда дома уступила «Куньлуню РС» (0:3).

ЦСКА

На данный момент столичный клуб с 35 очками, заработанными в 21 матче, является лидером общего рейтинга Западной конференции.

После домашней осечки в игре с «Витязем» (1:2) московская команда вообще не теряла баллы в течение 7 поединков. Оправившись от поражения от подольского коллектива, ЦСКА разгромил «Динамо» Рига (6:1), «Амур» (4:1) и «Ак Барс» (2:5).

Затем команда Игоря Никитина взяла верх над «Сочи» (0:2), разобралась с московским «Динамо» (1:2), переиграла дома «Трактор» (3:0) и крупно победила «Торпедо» (5:2).

Удачная серия выступлений неожиданно прервалась 24 октября. На «ЦСКА Арене» «Армейцы» принимали «Йокерит». В этой встрече хозяева всухую проиграли «джокерам» (0:3).

Прогноз

На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,40, на ничью — 3,95, а на победу ЦСКА — 1,99.

Наш прогноз на матч — тотал больше 3,5 с коэффициентом 1,54. 0