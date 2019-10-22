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    Какой исход матча нас ждет на «Уфа-Арене»?

    «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч КХЛ 22 октября 2019 года

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    Прогноз на «Салават Юлаев» — «Авангард»
    Хоккеист «Салавата Юлаева»
    В очередной игре КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Авангард». Матч состоится 22 октября на «Уфа-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Авангард».
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    Хоккей. КХЛ 22 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.55
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 2.40
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    «Салават Юлаев»

    В 19 матчах регулярки коллектив из Уфы сумел набрать 24 балла, благодаря чему сейчас он занимает 5 строчку в турнирной таблице Востока, отставая от «Авангарда» на 3 пункта.

    В последних трех домашних встречах «Салават Юлаев» победил лишь раз. 7 октября подопечные Николая Цулыгина в родных стенах уступили «Металлургу» Мг, а затем они проиграли «Барысу» (1:2).

    В гостевом поединке с «Торпедо» «юлаевцы» одолели соперника по буллитам (1:1, 0:2). Чуть позже уфимцы в серии послематчевых бросков потерпели поражение от «Йокерита» в Финляндии (2:2, 3:2).

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    А 15 октября «Салават Юлаев» в Подольске взял верх над «Витязем» (1:2). Домашний матч с «Ак Барсом» хозяева также провели удачно, одолев казанцев (3:1).

    «Авангард»

    Приняв участие в 19 играх регулярного первенства, коллектив, базирующийся в Балашихе, набрал 27 очков и занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

    Оправившись от двух поражений подряд от «Сочи» в овертайме (4:3) и от «Локомотива» (2:1), «ястребы» сумели провести победную серию из четырех поединков.

    10 октября подопечные Боба Хартли одолели «Амур» (1:0), затем они взяли верх над «Динамо» Рига (4:1), а также переиграли СКА (3:2) и разобрались с «Автомобилистом» (1:3).

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    Но последний на данный момент матч завершился для «Авангарда» неудачей. В Магнитогорске гости всухую уступили «Металлургу» Мг (3:0).

    Прогноз

    На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,55, на ничью — 3,85, а на победу «Авангарда» — 2,48.

    Сейчас оба коллектива находятся в хорошей форме, но гости считаются фаворитами противостояния. Наш прогноз на матч — «Авангард» не проиграет и тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,79. 0

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