«Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч КХЛ 22 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Авангард». Матч состоится 22 октября на «Уфа-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Авангард».

«Салават Юлаев»

В 19 матчах регулярки коллектив из Уфы сумел набрать 24 балла, благодаря чему сейчас он занимает 5 строчку в турнирной таблице Востока, отставая от «Авангарда» на 3 пункта.

В последних трех домашних встречах «Салават Юлаев» победил лишь раз. 7 октября подопечные Николая Цулыгина в родных стенах уступили «Металлургу» Мг, а затем они проиграли «Барысу» (1:2).

В гостевом поединке с «Торпедо» «юлаевцы» одолели соперника по буллитам (1:1, 0:2). Чуть позже уфимцы в серии послематчевых бросков потерпели поражение от «Йокерита» в Финляндии (2:2, 3:2).

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А 15 октября «Салават Юлаев» в Подольске взял верх над «Витязем» (1:2). Домашний матч с «Ак Барсом» хозяева также провели удачно, одолев казанцев (3:1).

«Авангард»

Приняв участие в 19 играх регулярного первенства, коллектив, базирующийся в Балашихе, набрал 27 очков и занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

Оправившись от двух поражений подряд от «Сочи» в овертайме (4:3) и от «Локомотива» (2:1), «ястребы» сумели провести победную серию из четырех поединков.

10 октября подопечные Боба Хартли одолели «Амур» (1:0), затем они взяли верх над «Динамо» Рига (4:1), а также переиграли СКА (3:2) и разобрались с «Автомобилистом» (1:3).

Но последний на данный момент матч завершился для «Авангарда» неудачей. В Магнитогорске гости всухую уступили «Металлургу» Мг (3:0).

Прогноз

На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,55, на ничью — 3,85, а на победу «Авангарда» — 2,48.

Сейчас оба коллектива находятся в хорошей форме, но гости считаются фаворитами противостояния. Наш прогноз на матч — «Авангард» не проиграет и тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,79. 0