«Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч КХЛ 16 октября 2019 года

«Динамо» Москва
В 18 играх регулярного чемпионата динамовцы сумели заработать 21 очко, благодаря чему они занимают 4 позицию в общем рейтинге Западной конференции.
После небольшого отрезка из трех кряду поражений подопечные Владимира Крикунова в Екатеринбурге сумели разгромить «Автомобилист» со счетом 1:4.
Но затем столичная команда вновь не могла набрать очки в следующих двух поединках. 7 октября бело-голубые уступили «Сибири» (1:0), а несколькими днями позже они оказались слабее «Трактора» (3:2).
Однако последние встречи московское «Динамо» провело удачно. На «ВТБ Арене» хозяева уверенно разобрались с «Автомобилистом» (6:3), а также победили «Металлург» Мг (6:3).
ЦСКА
На данный момент «Армейцы» сыграли в 17 матчах регулярного чемпионата, в которых они сумели заработать 29 баллов. Это позволяет московскому клубу быть лидером Западной конференции.
3 октября в родных стенах ЦСКА не справился с «Витязем», уступив соперникам из Подольска (1:2). Данное поражение прервало победную серию, которая составила 7 поединков.
Но после этого подопечные Игоря Никитина в родных стенах разгромили рижское «Динамо» (6:1), а также крупно обыграли «Амур» (4:1).
Следующий поединок «Армейцы» провели в Казани, где без проблем разобрались с «Ак Барсом» (2:5), а затем ЦСКА взял верх над «Сочи» (0:2).
Прогноз
На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5,00, ничья оценивается в 4,60, а победа ЦСКА — в 1,57.
Коллектив Никитина попытается сохранить лидерство в таблице, поэтому наш прогноз на матч — победа ЦСКА с коэффициентом 1,57. 0