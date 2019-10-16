«Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч КХЛ 16 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Динамо» Москва будет принимать ЦСКА. Матч состоится 16 октября на «ВТБ Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Динамо» Москва — ЦСКА.

«Динамо» Москва

В 18 играх регулярного чемпионата динамовцы сумели заработать 21 очко, благодаря чему они занимают 4 позицию в общем рейтинге Западной конференции.

После небольшого отрезка из трех кряду поражений подопечные Владимира Крикунова в Екатеринбурге сумели разгромить «Автомобилист» со счетом 1:4.

Но затем столичная команда вновь не могла набрать очки в следующих двух поединках. 7 октября бело-голубые уступили «Сибири» (1:0), а несколькими днями позже они оказались слабее «Трактора» (3:2).

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Однако последние встречи московское «Динамо» провело удачно. На «ВТБ Арене» хозяева уверенно разобрались с «Автомобилистом» (6:3), а также победили «Металлург» Мг (6:3).

ЦСКА

На данный момент «Армейцы» сыграли в 17 матчах регулярного чемпионата, в которых они сумели заработать 29 баллов. Это позволяет московскому клубу быть лидером Западной конференции.

3 октября в родных стенах ЦСКА не справился с «Витязем», уступив соперникам из Подольска (1:2). Данное поражение прервало победную серию, которая составила 7 поединков.

Но после этого подопечные Игоря Никитина в родных стенах разгромили рижское «Динамо» (6:1), а также крупно обыграли «Амур» (4:1).

Следующий поединок «Армейцы» провели в Казани, где без проблем разобрались с «Ак Барсом» (2:5), а затем ЦСКА взял верх над «Сочи» (0:2).

Прогноз

На победу «Динамо» Москва в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5,00, ничья оценивается в 4,60, а победа ЦСКА — в 1,57.

Коллектив Никитина попытается сохранить лидерство в таблице, поэтому наш прогноз на матч — победа ЦСКА с коэффициентом 1,57. 0