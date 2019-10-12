«Северсталь» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч КХЛ 12 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Северсталь» будет принимать «Металлург» Мг. Матч состоится 12 октября в «Ледовом дворце». Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Северсталь» — «Металлург» Мг.

«Северсталь»

Приняв участие в 16 встречах сезона, клуб из города Череповец заработал 15 очков. Сейчас команда занимает 9 позицию в общем зачете Западной конференции.

С 16 по 21 сентября коллектив Андрея Разина потерпел поражения в трех матчах кряду. Но затем «Северсталь» собралась и выдала отрезок из 4 побед.

В «Ледовом дворце» «стальные» разгромили рижское «Динамо» (6:1), затем по буллитам взяли верх над «Динамо» Минск (2:2, 1:0). 28 сентября команда одолела «Салават Юлаев» (4:3), а также в серии послематчевых бросков переиграла динамовцев из Москвы (1:1, 0:1).

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4 октября «Северсталь» уступила «Салавату Юлаеву» (3:1), а несколькими днями позже подопечные Разина были разгромлены «Барысом» (5:1). Но после этого череповецкий клуб победил «Спартак» (3:2).

«Металлург» Мг

Магнитогорский коллектив продолжает оставаться внизу турнирной таблицы. За 16 матчей «лисы» набрали всего 12 очков, вследствие чего они находятся на 11 строчке в рейтинге Восточной конференции.

После победы над «Спартаком» (4:3) «сталевары» проиграли 4 встречи подряд. Команда уступила «Ак Барсу» (1:2), «Барысу» (1:3), «Витязю» по буллитам (2:2, 2:1), а также «Авангарду» (3:2).

Затем подопечные Ильи Воробьева сумели одолеть «Локомотив» дома (5:3), но в следующем матче «Металлург» Мг вновь потерпел поражение от «Торпедо» в послематчевых бросках (2:2, 3:4).

7 октября «лисы» на выезде уверенно разобрались с «Салаватом Юлаевым» (0:3), а несколькими днями позже «сталевары» опять оступились, оказавшись слабее «Адмирала» в овертайме (3:4).

Прогноз

На победу «Северстали» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,00, на ничью — 3,95, а на победу «Металлурга» Мг — 2,14.

У гостей данного противостояния видны серьезные проблемы в обороне, чем, безусловно, попытаются воспользоваться «стальные». Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Северстали» больше 1,5 с коэффициентом 1,58. 0