ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаДзюба унизил Шотландию. Сборная России вплотную приблизилась к Евро-2020 Лэмпард успешно перестраивает «Челси»«Челси»: Лэмпард только в начале своей революции Лионель МессиМесси — лучший финишер в футболе. Кто стоит рядом?
  • 11:31
    • Российские волейболисты обыграли Италию на КМ в Японии
  • 10:48
    • Защитник «Зенита» из-за травмы может пропустить до восьми месяцев
  • 10:04
    • Медведев пробился в полуфинал «Мастерса» в Шанхае
  • 08:51
    • Овечкин вышел на четвертое место в НХЛ по голам в большинстве
  • 23:54
    • Сборная Хорватии переиграла Венгрию и сохранила лидерство в группе E
  • 23:38
    • Сборная России разгромила Шотландию в Москве
  • 23:18
    • «Спартак» надеется получить ответ от Тедеско 11 октября
    Все новости спорта

    Огорчит ли «Северсталь» магнитогорский «Металлург»?

    «Северсталь» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч КХЛ 12 октября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Северсталь Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз на «Северсталь» — «Металлург» Мг
    Хоккеист «Северстали»
    В очередной игре КХЛ «Северсталь» будет принимать «Металлург» Мг. Матч состоится 12 октября в «Ледовом дворце». Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Северсталь» — «Металлург» Мг.
    ×
    Хоккей. КХЛ 12 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.00
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.18
  • Играть!
    •

    «Северсталь»

    Приняв участие в 16 встречах сезона, клуб из города Череповец заработал 15 очков. Сейчас команда занимает 9 позицию в общем зачете Западной конференции.

    С 16 по 21 сентября коллектив Андрея Разина потерпел поражения в трех матчах кряду. Но затем «Северсталь» собралась и выдала отрезок из 4 побед.

    В «Ледовом дворце» «стальные» разгромили рижское «Динамо» (6:1), затем по буллитам взяли верх над «Динамо» Минск (2:2, 1:0). 28 сентября команда одолела «Салават Юлаев» (4:3), а также в серии послематчевых бросков переиграла динамовцев из Москвы (1:1, 0:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    4 октября «Северсталь» уступила «Салавату Юлаеву» (3:1), а несколькими днями позже подопечные Разина были разгромлены «Барысом» (5:1). Но после этого череповецкий клуб победил «Спартак» (3:2).

    «Металлург» Мг

    Магнитогорский коллектив продолжает оставаться внизу турнирной таблицы. За 16 матчей «лисы» набрали всего 12 очков, вследствие чего они находятся на 11 строчке в рейтинге Восточной конференции.

    После победы над «Спартаком» (4:3) «сталевары» проиграли 4 встречи подряд. Команда уступила «Ак Барсу» (1:2), «Барысу» (1:3), «Витязю» по буллитам (2:2, 2:1), а также «Авангарду» (3:2).

    Затем подопечные Ильи Воробьева сумели одолеть «Локомотив» дома (5:3), но в следующем матче «Металлург» Мг вновь потерпел поражение от «Торпедо» в послематчевых бросках (2:2, 3:4).

    1000ЗабратьФрибет БЕЗ депозитаwinline.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    7 октября «лисы» на выезде уверенно разобрались с «Салаватом Юлаевым» (0:3), а несколькими днями позже «сталевары» опять оступились, оказавшись слабее «Адмирала» в овертайме (3:4).

    Прогноз

    На победу «Северстали» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,00, на ничью — 3,95, а на победу «Металлурга» Мг — 2,14.

    У гостей данного противостояния видны серьезные проблемы в обороне, чем, безусловно, попытаются воспользоваться «стальные». Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Северстали» больше 1,5 с коэффициентом 1,58. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Йокерит — Динамо Минск
  • Сегодня в 18:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Сегодня в 19:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Чехия — Англия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.53
  • Прогноз на матч Португалия — Люксембург
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Исландия — Франция
  • Сегодня в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Украина — Литва
  • Сегодня в 21:45
    •  2.47
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Черногория — Болгария
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Турция — Албания
  • Сегодня в 21:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Андорра — Молдавия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Уругвай — Перу
  • Завтра в 02:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Баффало — Флорида
  • Завтра в 02:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Торпедо
  • Завтра в 12:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ротор — Нижний Новгород
  • Завтра в 15:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Химки — Мордовия
  • Завтра в 15:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Челси» в двух очках от чемпиона Англии
  • Перед «Челси» открываются большие возможности
    • 04:18 07/10/2019     «Спартак» — «Краснодар»
  • Кононов ушел, проблемы остались. «Спартак» снова проиграл
    • 00:13 07/10/2019     Артем Дзюба
  • Дзюба унизил Шотландию. Сборная России вплотную приблизилась к Евро-2020
    • 00:54
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Северсталь» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч КХЛ 12 октября 2019 года. Прогноз на «Северсталь» — «Металлург» Мг. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
    Тоже интересно
    Никита Кучеров Хоккей НХЛ. Четыре очка Кучерова, дубль Овечкина, Радулов не реализовал два буллитаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 октября 08:370
  • 10:17
    • Кучеров — вторая звезда дня в НХЛ
  • 11:47
    • Де Лигт установил рекорд сборной Нидерландов
  • 11:19
    • Мостовой: Кипр — достаточно сложный и крепкий соперник
    Артем Дзюба Футбол «Включите батареи». Сборная России готовится к выходу на Евро-2020Изучаем, как сборная России готовится к решающим матчам отбора к Евро-2020 09/10/2019 в 19:590
  • Экспресс дня

  • Португалия и Турция пополнятся тремя очками
  • 2.47
    •
  • 11:05
    • Комличенко: Мечтаю сыграть на Евро, как и все
  • 10:33
    • Эден Азар: Бельгии нужно набрать максимум очков в группе
  • 07:29
    • Кларк: Результат матча против России для Шотландии просто ужасный
    «Баффало» — «Монреаль» Хоккей НХЛ. «Ванкувер» разгромил «Лос-Анджелес», два очка Проворова помогли «Филадельфии» одолеть «Нью-Джерси»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 октября Вчера в 08:270
  • 07:14
    • Черчесов: В игре с Кипром Россия будет настраиваться на победу
  • 07:00
    • Бышовец: Сборной России не стоит обольщаться победами над слабыми командами
  • 00:17
    • Польша разгромила Латвию, Австрия обыграла Израиль, Словения уступила Северной Македонии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие