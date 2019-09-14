«Витязь» — «Сибирь». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 14 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Витязь» будет принимать «Сибирь». Матч состоится 14 сентября на арене «Витязь». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Витязь» — «Сибирь».

«Витязь»

Сыграв 5 матчей в регулярке, подольский коллектив с 8 очками в активе занял первую строчку в Западной Конференции.

Несмотря на хорошие показатели выступлений сейчас, старт сезона для подопечных Михаила Кравеца был не слишком ровным.

Да, начал гонку в турнире «Витязь» с победы над «Трактором» (2:4), но вот следующий поединок «богатыри» проиграли «Автомобилисту» (3:2).

К счастью для болельщиков, команда больше не теряла очки в регулярке. На выезде в Магнитогорске 6 сентября гости переиграли «Металлург» Мг (0:2), а чуть позже команда уверенно разобралась с московским «Динамо» (4:1).

В последней на сегодня домашней встрече хозяева по буллитам одолели «Сочи» (2:2, 2:1).

«Сибирь»

Новосибирская команда также неплохо держится в верхней части таблицы Восточной конференции. Сибиряки, имея в своей копилке 6 баллов, занимают 5 место в рейтинге.

В первом туре КХЛ «снеговики» в напряженной игре победили дома «Амур» (2:1). После этого подопечные Николая Заварухина разгромили «Адмирал» (5:1).

А дальше коллектив потерпел два поражения кряду. В матче 7 сентября клуб «Сибирь» оказался слабее «Салавата Юлаева» (3:1). Позже в выездной встрече с питерским СКА гости уступили — 4:2.

Но в последнем поединке сезона команда из Новосибирска вновь вышел на победный путь, обыграв в гостях «Динамо» Минск (2:3).

Прогноз

На победу «Витязя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,99, на ничью — 4,00, а на победу «Сибири» — 3,30.

Между собой эти команды часто играют результативно, поэтому наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,61. 0