Германия — Франция. Прогноз (к. 5.20) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 14 мая 2019 года

В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 14 мая 2019 года сборная Германии сыграет со сборной Франции. Начало матча — 21:15 мск. Прогноз на Германия — Франция.

Германия

Во втором матче на чемпионате мира Германия не без проблем, но дожала Данию (2:1), одержав вторую победу на турнире. Команда взяла шесть очков в матчах, где могла это сделать, так что у немцев появился реальный шанс побороться за плей-офф.

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В матче с Данией отлично сыграл вратарь Матиас Нидербергер, отразив 37 из 38 бросков, по шайбе забросили нападающие Маттиас Плахта и Фредерик Тиффель. Два лидера команды форварды Доминик Кахун и Леон Драйзатль отдали по результативной передаче.

Германия не впечатляет результативностью в атаке, и не спасают даже старания Драйзайтля и Кахуна, которые создают львиную долю голевых моментов. Но главное — есть результат, и команда в целом неплохо выглядит в обороне.

Франция

После поражения в первой игре от Дании в серии буллитов (4:5), Франция во втором поединке была разбита сборной США (1:7). После двух матчей у французов лишь одно очко, так что наиболее реальной выглядит борьба не за плей-офф, а за выживание.

Единственную шайбу в матче с американцами забросил нападающий Энтони Рех, слабо сыграл номинально второй вратарь Себастьян Юлонен, но с другой стороны, тренерский штаб дал отдохнуть ветерану Флориану Харди перед матчами, где можно рассчитывать на очки.

Франция провела два разных поединка — достаточно яркий и успешный с датчанами, и абсолютно провальный со сборной США. Но французы наверняка понимают свою силу и цели, так что с Германией стоит ожидать напряженной битвы.

Прогноз

Германия явный фаворит поединка с Францией, но легкой прогулки у немцев точно не будет, ведь для французов этот матч — реальный шанс зацепиться за очки. Рискнем с прогнозом на ничью в основное время с коэффициентом 5,20. 0