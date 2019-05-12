Россия — Австрия. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 12 мая 2019 года

В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 11 мая 2019 года сборная России сыграет со сборной Австрии. Начало матча — 13:15 мск. Прогноз на Россия — Австрия.

Россия

В стартовом матче чемпионата мира сборная России не испытала проблем с Норвегией (5:2) — россияне вели в счете 5:0, и лишь под занавес поединка позволили сопернику забросить две шайбы престижа.

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В целом неплохой поединок провел вратарь Андрей Василевский, отразив 25 из 27 бросков, отлично показала себя в большинстве связка Евгений Малкин — Евгений Дадонов (у первого два ассиста, у второго дубль), три очка набрал Никита Кучеров, гол+пас у Артема Анисимова.

Преимущество России в классе было подавляющим, так что делать глобальные выводы сложно. Но можно отметить хорошую игру в большинстве и реализацию моментов. С другой стороны, 27 бросков по воротам от норвежцев — это много.

Австрия

На прошлом чемпионате мира сборная Австрии сумела выполнить главную задачу — сохранить прописку в элите, и текущий турнир будет посвящен тому же — попыткам еще на год остаться в топ-дивизионе. Так что для австрийцев одним из главных матчей станет встреча с Латвией 11 мая, которая пройдет перед игрой с Россией.

Главной звездой сборной является нападающий «Филадельфии» Майкл Раффль, который вместе с братом Томасом Раффлем, Константином Комареком и защитником Домиником Хайнрихом будут тянуть Австрию на этом турнире. В воротах первым номером должен быть опытный Бернхард Штаркбаум.

У Австрии есть несколько нападающих хорошего уровня, с большим опытом, но очевидны проблем с обороной и вратарской линией. Плюс австрийцы традиционно медленная, хотя дисциплинированная команда.

Прогноз

С большой долей вероятности Россию ждет вторая крупная победа на турнире, так что можно рискнуть с прогнозом на тотал больше 6,5 с коэффициентом 1,74. 0