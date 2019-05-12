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    Россия одержит разгромную победу над Австрией

    Россия — Австрия. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 12 мая 2019 года

    Чемпионат мира по хоккею Сборная России
    Прогноз на Россия — Австрия
    Александр Овечкин в матче с Норвегией
    В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 11 мая 2019 года сборная России сыграет со сборной Австрии. Начало матча — 13:15 мск. Прогноз на Россия — Австрия.

    Россия

    В стартовом матче чемпионата мира сборная России не испытала проблем с Норвегией (5:2) — россияне вели в счете 5:0, и лишь под занавес поединка позволили сопернику забросить две шайбы престижа.

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    В целом неплохой поединок провел вратарь Андрей Василевский, отразив 25 из 27 бросков, отлично показала себя в большинстве связка Евгений Малкин — Евгений Дадонов (у первого два ассиста, у второго дубль), три очка набрал Никита Кучеров, гол+пас у Артема Анисимова.

    Преимущество России в классе было подавляющим, так что делать глобальные выводы сложно. Но можно отметить хорошую игру в большинстве и реализацию моментов. С другой стороны, 27 бросков по воротам от норвежцев — это много.

    Австрия

    На прошлом чемпионате мира сборная Австрии сумела выполнить главную задачу — сохранить прописку в элите, и текущий турнир будет посвящен тому же — попыткам еще на год остаться в топ-дивизионе. Так что для австрийцев одним из главных матчей станет встреча с Латвией 11 мая, которая пройдет перед игрой с Россией.

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    Главной звездой сборной является нападающий «Филадельфии» Майкл Раффль, который вместе с братом Томасом Раффлем, Константином Комареком и защитником Домиником Хайнрихом будут тянуть Австрию на этом турнире. В воротах первым номером должен быть опытный Бернхард Штаркбаум.

    У Австрии есть несколько нападающих хорошего уровня, с большим опытом, но очевидны проблем с обороной и вратарской линией. Плюс австрийцы традиционно медленная, хотя дисциплинированная команда.

    Прогноз

    С большой долей вероятности Россию ждет вторая крупная победа на турнире, так что можно рискнуть с прогнозом на тотал больше 6,5 с коэффициентом 1,74. 0

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    Россия — Австрия. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 12 мая 2019 года. Прогноз на Россия — Австрия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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