Швеция — Финляндия. Прогноз (к. 2.22) и ставки на матч чешского этапа Евротура 5 мая 2019 года

В рамках чешского этапа Евротура 5 мая 2019 года сборная Швеции сыграет со сборной Финляндии. Начало матча — 15:00 мск. Прогноз на Швеция — Финляндия.

Швеция

Во втором матче чешского этапа Евротура Швеция уступила Чехии (0:3). Таким образом, в двух матчах у шведов одна победа, и чтобы побороться за победу на турнире желто-синим необходимо побеждать Финляндию.

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Основным вратарем во втором матче турнира был Хенрик Лундквист из «Рейнджерс». Отметим также лидера обороны Оливера Экмана-Ларссона, нападающих Йеспера Бретта, Патрика Хорнквиста и Оскара Линдблома.

Швеция так и не смогла пробить вратаря Чехии Петера Бартошека, хотя имела достаточно возможностей, включая три подряд большинства в первом периоде. Реализация — главная проблема шведов в прошлом матче.

Финляндия

Финляндия, несмотря на самый непрезентабельный состав, взяла две победы в двух стартовых матчах турнира в Чехии — сначала финны были сильнее Чехии, а в последней игре одолели Россию (3:1). Бело-голубым достаточно ничьи в основное время, чтобы выиграть этап.

Хороший матч сыграл молодой голкипер Кевин Ланкинен из АХЛ, отразив 21 из 22 бросков, по шайбе забросили нападающий Харри Песонен, защитники Микко Лехтонен и Оливер Каски, а в целом очки набрали семь игроков.

Финляндия перебросала Россию, даже несмотря на звездный состав соперника, и более того, забросили все три шайбы в большинстве, хотя лишь четыре раза играла в численном преимуществе.

Прогноз

Финны, обладая самым скромным составом, выжали уже две победы. Не факт, что «Суоми» удастся получить максимальный результат, но команда вполне может снова сыграть максимально надежно в обороне — прогноз на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,22. 0