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    «Колорадо» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч НХЛ 21 февраля 2019 года

    НХЛ Виннипег Джетс Колорадо Эвеланш
    Прогноз на «Колорадо» — «Виннипег»
    Никита Задоров, «Колорадо»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 21 февраля 2019 года «Колорадо Эвеланш» примет «Виннипег Джетс». Начало матча — 04:30 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Виннипег».
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    «Колорадо»

    В прошлом матче «Колорадо» дома засушил «Вегас» (3:0), выиграв во второй раз в последних трех поединках, хотя до этого «Эвеланш» шли на серии из восьми поражений. «Колорадо» сохраняет предпоследнее место в Центральном дивизионе, отставая на одно очко от «Миннесоты» и зоны плей-офф Запада.

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    Второй шатаут в сезоне удался российскому вратарю Семену Варламову, который отразил все 40 бросков. Защитник Никита Задоров очков не набирал, нападающий Владислав Каменев травмирован. По шайбе забросили нападающие Тайсон Йост и Мэтт Калверт, форвард четвертой тройки Эндрю Агоззино. Лидеры команды — защитник Тайсон Бэрри, нападающие Натан Маккиннон, Мико Рантанен и Габриэль Ландескуг.

    У «Колорадо» акцент на игру в атаке — в среднем команда забрасывает 3,20 шайб за матч, и реализует 22,1% большинства (результаты в топ-10), но оборона ужасна и не входит даже в топ-20.

    «Виннипег»

    В прошлой игре «Виннипег» дома в овертайме неожиданно проиграл «Оттаве» (3:4). Это второе поражение «Джетс» кряду, но с другой стороны — они уверенно лидируют в Центральном дивизионе, опережая на три очка «Нэшвилл».

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    Не лучший поединок сыграл резервный вратарь Лоррен Броссуа, но по его воротам соперник нанес более 40 бросков. Дубль оформил защитник Тайлер Майерс, гол+пас у форварда Брэндона Танева. Российский защитник Дмитрий Куликов очков не набирал. Среди ключевых игроков — вратарь Коннор Хеллебайк, защитники Джейкоб Труба, Джош Моррисси, Дастин Бафлин, нападающие Патрик Лайне, Кайл Коннор, Брайан Литтл, Блэйк Уилер и Марк Шайфли.

    «Виннипег» почти по всем основным показателям входит в десятку лучших команд НХЛ, но в большей мере эта команда ориентирована на атаку, забрасывая в среднем 3,39 шайб за матч. Главная проблема — слабая надежность в меньшинстве (79,2% и только 21-е место).

    Прогноз

    В трех предыдущих матчах (к слову все три прошли на льду «Джетс»), дважды выиграл «Виннипег» (5:2 и 7:4), а в последней игре сильнее оказался «Колорадо» (4:1). Сейчас «Джетс» не в лучшей форме, а «Эвеланш» позарез нужны очки — прогноз на победу «Колорадо» в матче с коэффициентом 2,14. 0

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    Прогноз на «Колорадо» — «Виннипег». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.14
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