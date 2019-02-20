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    «Каролина» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч НХЛ 20 февраля 2019 года

    НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Каролина Харрикейнз
    Прогноз на «Каролина» — «Рейнджерс»
    Андрей Свечников, «Каролина»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 20 февраля 2019 года «Каролина Харрикейнз» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Каролина» — «Рейнджерс».
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    «Каролина»

    В прошлом матче «Каролина» дома всухую разобралась с «Далласом» (3:0), одержав третью победу подряд и восьмую в последних десяти матчах. «Харрикейнз» продолжают погоню за плей-офф, отставая всего на одно очко от «Питтсбурга» и «Монреаля», занимая 9-е место на Востоке.

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    Хороший матч провел вратарь Петр Мразек, отразив все 33 броска и оформив третий шатаут в сезоне. По шайбе забросили лидеры атаки — Джастин Уилльямс, Майкл Ферланд, Брок Макгинн, российский форвард Андрей Свечников отдал результативную передачу. Среди лидеров также защитники Джейкоб Слэвин, Даги Хэмилтон, Джастин Фолк, нападающие Себастьян Ахо, Теуво Теравайнен.

    «Каролина» делает акцент на оборону, пропуская в среднем лишь 2,76 шайб за матч — это 6-й лучший результат в НХЛ. Но при этом атака у команды с трудом входит в топ-20.

    «Рейнджерс»

    В прошлом матче «Рейнджерс» на выезде в результативном поединке уступили «Питтсбургу» (5:6) — команда продолжает чередовать победы и поражения шесть игр кряду, занимая предпоследнее седьмое место в Столичном дивизионе.

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    Этот матч нельзя занести в актив молодому российскому голкиперу Александру Георгиеву, нападающие Павел Бучневич и Владислав Наместников тоже завершили поединок без особых достижений. Зато классно сыграли лидеры атаки — Матс Зукарелло оформил дубль, Мика Зибанеджад и Кевин Хейес по голу и передаче, Крис Крайдер и защитник Кевин Шаттенкирк отдали по два ассиста.

    «Рейнджерс» находятся рядом с топ-10 по реализации большинства — 21,6%, но остальные показатели командной статистики откровенно плохие — в десятке худших в Лиге.

    Прогноз

    Команды сыграли друг с другом трижды в сезоне, и дважды победу праздновала «Каролина» (8:5 дома и 3:0 на выезде), один раз в родных стенах сильнее были «Рейнджерс» (6:2). Букмекеры уверены в успехе «Харрикейнз», а мы рискнем с прогнозом на тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,67. 0

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    Прогноз на «Каролина» — «Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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