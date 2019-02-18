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    Одержит ли «Монреаль» третью в сезоне победу над «Флоридой»?

    «Флорида» — «Монреаль». Прогноз и ставки на матч НХЛ 18 февраля 2019 года

    НХЛ Флорида Пантерз Монреаль Канадиенс
    Прогноз на «Флорида» — «Монреаль»
    Евгений Дадонов, «Флорида»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 18 февраля 2019 года «Флорида Пантерз» примет «Монреаль Канадиенс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Флорида» — «Монреаль».
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    «Флорида»

    В прошлом матче «Флорида» дома в серии буллитов дожала лидера Запада «Калгари» (3:2), прервав серию из двух поражений. Но в целом у «Пантерз» шесть побед в последних десяти играх. «Флорида» занимает шестое место в Атлантическом дивизионе, а от зоны плей-офф Восока отстает на 11 очков.

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    Хороший матч провел вратарь Джеймс Раймер, отразивший более 40 бросков. По шайбе забросили лидеры атаки — россиянин Евгений Дадонов и Майк Хоффман, а в серии буллитов победу принесли точные броски Винсента Трочека и Александра Баркова. Российский защитник Богдан Киселевич очков не набирал.

    «Флорида» может похвастаться второй лучшей в НХЛ реализацией большинства (25,8%), и вполне неплохой атакой в целом, но оборона и вратари одни из худших в Лиге — в среднем 3,39 пропущенных шайб за игру

    «Монреаль»

    В прошлом матче «Монреаль» на выезде уступил «Нэшвиллу» (1:3) — это второе поражение подряд после серии из трех побед. Но в целом «Канадиенс» пока держатся в зоне плей-офф Востока, занимая четвертое место в Атлантическом дивизионе, и опережая «Баффало» на шесть очков.

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    Единственную шайбу в игре с «Предаторз» забросил один из лидеров атаки Томаш Татар. Среди ключевых исполнителей также вратарь Кэрри Прайс, защитники Джефф Питри и Ши Вебер, нападающие Филип Дано, Макс Доми, Джонатан Друэн.

    В равных составах «Монреаль» играет вполне неплохо, и находится рядом с топ-10 по заброшенным/пропущенным шайбам в целом. Но спецбригады очень плохие, особенно большинство — 13,3% и второй худший показатель.

    Прогноз

    Команда сыграли дважды в сезоне, и оба раза побеждал «Монреаль» — 5:3 на выезде и 5:1 дома. Букмекеры уверены в результативном матче, так что можно рискнуть с прогнозом на очередную победу «Монреаля» в матче с коэффициентом 2,07. 0

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    Прогноз на «Флорида» — «Монреаль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.07. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 18 февраля 2019 года «Флорида Пантерз» примет «Монреаль Канадиенс». Начало матча — 03:00 мск.
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