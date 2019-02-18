«Ак Барс» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч КХЛ 18 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 18 февраля 2019 года казанский «Ак Барс» примет магнитогорский «Металлург». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Металлург».

«Ак Барс»

В прошлом матче «Ак Барс» на выезде засушил «Автомобилист» (3:0) — это третья победа казанцев в последних четырех играх, и «Ак Барс» вплотную приблизился к «Металлургу», занимающему четвертое место на Востоке — команды разделяет одно очко.

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Шикарный матч провел вратарь Александр Шарыченков, отразив все 30 бросков, и оформив второй в сезоне шатаут. Один из ключевых нападающих Владимир Ткачев сделал гол+пас, по шайбе забросили топ-форвард Иржи Секач и защитник Никита Лямкин. Травмирован основной голкипер Эмиль Гарипов. Среди лидеров отметим защитника Пола Постма, нападающих Роба Клинкхаммера, Джастина Азеведо, Антона Ландера и Станислава Галиева.

Почти по всем показателям статистики «Ак Барс» занимает места в районе топ-10 КХЛ, включая заброшенные/пропущенные шайбы, а также надежность в меньшинстве. Но есть проблемы с реализацией большинства — 14,5% и только 20-е место.

«Металлург»

В прошлой игре «Металлург» на выезде засушил «Нефтехимик» (4:0), выиграв третий матч подряд после серии из трех поражений. Магнитогорцы занимают четвертое место на Востоке, опережая на одно очко «Ак Барс» и на одно отставая от «Авангарда».

Героем матча стал опытный вратарь Василий Кошечкин, отразивший 35 бросков в створ — это пятый шатаут ветерана в сезоне. Форвард Павел Варфоломеев оформил гол+пас, по шайбе забросили и другие лидеры — нападающие Илько Паккаринен, Сергей Мозякин, защитник Иван Верещагин. Среди других лидеров — защитники Виктор Антипин, Максим Матушкин, нападающие Мэтт Эллиссон и Деннис Расмуссен.

«Металлург» по всем показателям входит в топ-6, но особенно хорошо у магнитогорцев получается играть в спецбригадах — 26,8% реализации большинства (2-е место), и 87,6% надежности в меньшинстве (10-е).

Прогноз

Соперники сыграли два матча в сезоне, обменявшись выездными победами — 3:2 «Ак Барс» и 4:3 в серии буллитов «Металлург». Сейчас фаворит по мнению букмекеров «Ак Барс», но мы рискнем с прогнозом на победу магнитогорцев в матче с коэффициентом 2,45. 0